Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Komende week gaat het cijferseizoen van start en verschijnen op macro-economisch vlak inflatie- en groeicijfers. Maandag publiceert het Verenigd Koninkrijk een bbp-cijfer, China doet dat vrijdag. Eveneens op maandag staat een Britse handelsbalans gepland. Op dinsdag krijgen we meer informatie over de Chinese import en export. België volgt donderdag, de eurozone vrijdag. Het VK komt maandag ook met industriële productiecijfers, gevolgd door de eurozone op woensdag, de Verenigde Staten donderdag, China vrijdag. Op dinsdag krijgen we inzage in het vertrouwen onder Duitse professionele beleggers via de ZEW-index alsook het ondernemersvertrouwen in het Amerikaanse mkb. Het Amerikaanse consumentenvertrouwen staat vrijdag geagendeerd. Eveneens op dinsdag publiceren de VS een inflatiecijfer, Duitsland en Frankrijk volgen donderdag, de hele eurozone vrijdag. Inflatiecijfers worden met veel belangstelling gevolgd in het kader van de oplopende obligatierentes.



De olieprijzen komen mogelijk in beweging door de maandrapporten van oliekartel OPEC en het Internationaal Energieagentschap op respectievelijk dinsdag en woensdag. Woensdag verschijnen ook de wekelijkse Amerikaanse olievoorraden. Afgelopen week daalde de olieprijs ruim 3 procent. Beleggers zijn bezorgd over de impact van stijgende coronabesmettingen op de vraag naar olie. Bovendien kondigde OPEC+ recent aan de productie de komende maanden geleidelijk te verhogen. Donderdag krijgen de wekelijkse steunaanvragen en detailhandelsverkopen uit Amerika en diezelfde dag komt de Turkse centrale bank met een rentebesluit. Onlangs stuurde de Turkse president Erdogan de centrale bankgouverneur de laan uit nadat deze de belangrijkste rente verhoogde. Dit zorgde voor een flinke daling van de Turkse lira. Kwartaalcijfers Het cijferseizoen start dinsdag met de cijfers van Fagron en Just Eat Takeaway. Woensdag volgen TomTom en Fastned, donderdag is NSI aan de beurt en vrijdag Beter Bed. Brill houdt woensdag een analistenbijeenkomst en Shell komt donderdag met een duurzaamheidsupdate. Verder noteren Nedap en Ordina maandag ex-dividend en Ahold Delhaize en KPN vrijdag. Daarnaast zijn er komende week een aantal jaarvergaderingen. Gezien de recente overnamespeculatie rond KPN, wordt die van het telecombedrijf op woensdag interessant. In het buitenland zijn als vanouds de grote Amerikaanse financials eerst aan de beurt om de boeken te openen. Woensdag verwachten we BlackRock, JPMorgan Chase, Wells Fargo en Goldman Sachs, donderdag volgen Bank of America en Citigroup, vrijdag is Morgan Stanley aan de beurt. Volgens analist Michael Hewson van CMC Markets zijn met name Goldman Sachs en Morgan Stanley interessant gezien de mogelijke impact van de recente problemen bij Archegos. Gemiddeld wordt voor de bedrijven in de S&P 500 gerekend op een winstgroei per aandeel van liefst 24 procent op jaarbasis. De omzetgroei wordt door analisten van FactSet echter ingeschat op een meer bescheiden 6 procent. Naast de banken en vermogensbeheerders staan ook nog andere bedrijven gepland. Zo komen woensdag de Britse supermarktketen Tesco en prijsvechter easyJet met cijfers. Donderdag publiceren CureVac, PepsiCo, UnitedHealth, Alcoa en PPG hun resultaten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

