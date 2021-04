Miljardenboete voor Alibaba - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Alibaba heeft van de Chinese mededingingsautoriteiten een boete gekregen van 18,2 miljard yuan, omgerekend ruim 2,3 miljard euro. Dit meldt de South China Morning Post zaterdag. De boete, die gelijk staat aan 4 procent van de omzet in 2019, volgt op een maandenlang onderzoek, dat begon rond Kerstmis. De toezichthouder kon een boete opleggen tussen de 1 en 10 procent van de jaaromzet. Volgens de State Administration of Market Supervision misbruikte Alibaba zijn dominante marktpositie in online retail sinds 2015. De krant, overigens eigendom van Alibaba, schrijft dat de Chinese overheid mededingingsregels inzet om de grote Chinese techbedrijven te reguleren. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

