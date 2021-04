Constellation Brands boekt kwartaalwinst

(ABM FN-Dow Jones) Constellation Brands heeft het vierde kwartaal winst geboekt, maar verwacht in het nieuwe jaar minder winst te halen. Dit bleek donderdag uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse brouwer van onder andere Corona-bier.

De omzet steeg met 3 procent tot 1,95 miljard dollar, maar de nettowinst daalde met bijna 4 procent tot 383 miljoen dollar.

De lagere verkoop van bier voor directe consumptie bijvoorbeeld in een café, als gevolg van de coronacrisis, werd meer dan goedgemaakt door een sterke vraag naar bier voor consumptie thuis. Met name de merken Modelo en Corona droegen sterk bij aan de groei.

"Het afgelopen boekjaar was dynamisch en dankbaar", zei CEO Bill Newlands in een toelichting.

"In het nieuwe boekjaar verwachten we nog steeds aanzienlijke flexibiliteit te hebben in het aanwenden van kapitaal, wat ons in staat zal stellen om meer cash aan aandeelhouders terug te geven en strategisch te investeren in groeikansen voor de lange termijn", vulde CFO Garth Hankinson aan.

Constellation wist afgelopen jaar de schuld met 1,7 miljard dollar te verlagen.

De bierbrouwer maakt plannen om de productiecapaciteit in Mexico verder op te voeren. Een investering van 700 miljoen tot 900 miljoen dollar zou 15 miljoen hectoliter capaciteit moeten toevoegen in de boekjaren 2023 tot en met 2025.

Er wordt in het komende kwartaal een afboeking gedaan van 650 tot 680 miljoen dollar, omdat de locatie in Mexicali in de toekomst niet meer zal kunnen worden gebruikt. Dit drukt de verwachte winst per aandeel in het nieuwe boekjaar.

Outlook

Constellation verwacht in het komende boekjaar een nettowinst per aandeel van 6,90 tot 7,20 dollar. Dat was afgelopen jaar 10,23 dollar.

Op vergelijkbare basis zou de winst vrijwel gelijk bleven, met 9,95 tot 10,25 dollar in vergelijking tot 9,97 dollar.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999