Aegon verkoopt Amerikaanse startups

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Aegon verkoopt een portefeuille van jonge technologiebedrijven in de financiële en verzekeringssector aan investeerder Montana Capital Partners. Dit maakten de bedrijven woensdagavond bekend zonder een overnameprijs te noemen. Het betreft een fonds met bijna twintig snelgroeiende bedrijven van Aegon's Amerikaanse dochterbedrijf Transamerica, die zijn samengevoegd onder de naam Transamerica Ventures. De bedrijven zijn vooral actief in New York en in San Francisco Bay en werken samen met regionale onderdelen van Aegon. Het voormalige management van Transamerica Ventures wordt afgesplitst van Aegon, maar blijft het beheer van de startups en samenwerkingen met Aegon voortzetten. Montana Capital Partners, dat in Zwitserland gevestigd is en 2,7 miljard euro aan beleggingen beheert, investeert via een nieuw fonds, genaamd HighScale Ventures Fund. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

