Shell komt met voorlopige kwartaalindicaties Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De strenge winter in Texas heeft een negatieve impact op de kwartaalresultaten van Royal Dutch Shell van maximaal 200 miljoen dollar. Dit maakte de energiereus woensdag voorbeurs bekend bij een voorlopige publicatie. Bij de tak Upstream rekent Shell op een positieve aangepaste winst in het eerste kwartaal, te danken aan de opgelopen olieprijs. Shell denkt 2,4 tot 2,475 miljoen vaten olie per dag te hebben geproduceerd, ondanks het productieverlies in Texas. De afschrijvingen voor belastingen schat Shell op 3,1 tot 3,4 miljard dollar. De raffinaderijen kenden afgelopen kwartaal een bezettingsgraad van 71 tot 75 procent. Daarbij liep de marge op in vergelijking tot het vierde kwartaal. Tevens rekent Shell op een hoger resultaat bij Marketing in vergelijking tot de laatste drie maanden van 2020. De afschrijvingen voor belastingen schat Shell bij de tak olieproducten op 0,9 tot 1,1 miljard dollar. Ook bij Chemicals denkt Shell dat de aangepaste winst positief werd beïnvloed door de marges. Hier lag de bezettingsgraad vermoedelijk tussen de 77 en 81 procent. De productie bij Integrated gas lag afgelopen kwartaal tussen de 920.000 en 960.000 vaten olie-equivalent per dag. Daarbij denkt Shell dat de handelstak ruim onder het gemiddelde zijn uitgekomen. De afschrijvingen voor belastingen schat Shell op 1,3 tot 1,4 miljard dollar. Shell publiceert de definitieve kwartaalcijfers op 29 april. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.