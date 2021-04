Wall Street eindigt lager Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag lager gesloten, na een tussentijds record voor de S&P500, terwijl het rendement tienjarige staatsleningen een stap terug deed. De S&P500-index daalde 0,1 procent tot 4.073,94 punten. Technologiebeurs Nasdaq verloor 0,05 procent en de Dow Jones-index sloot 0,3 procent lager op 33.430,24 punten. Maandag sloten de S&P en de Dow nog met nieuwe records in dunne handel, geholpen door een sterk Amerikaans banenrapport van vrijdag. De stimuleringsplannen van president Joe Biden, de soepele uitrol van vaccinaties en het versoepelen van lockdownmaatregelen tegen het coronavirus hebben de aandelenbeurzen sterk laten beginnen aan het tweede kwartaal. Ook technologieaandelen, die een wisselend eerste kwartaal kenden, zitten weer in de lift.



"Het lijkt erop dat de Amerikaanse economie in een versnelling is geraakt", zei Brian O'Reilly van Mediolanum International Funds. Hij merkte op dat de winsten breed zijn en niet beperkt tot een enkele sector. Uitspraken van de Federal Reserve kunnen volgens hem nog wel roet in het eten gooien. Een sterk oplopende inflatie kan reden zijn voor de centrale bank om te denken aan minder monetaire stimulering. Het rendement op de tienjarige staatslening daalde naar 1,66 procent, het laagste niveau in bijna twee weken. Woensdag zullen beleggers uitkijken naar de notulen van vorige monetaire vergadering van de Federal Reserve.



Op economisch vlak was het rustig. Het IMF verhoogde zijn verwachtingen voor de mondiale economische groei van 5,5 naar 6,0 procent, mede op grond van de extra stimulering met overheidsgeld in de Verenigde Staten. De groeiprognose voor de VS werd opwaarts bijgesteld van 5,1 naar 6,4 procent. De euro/dollar noteerde op 1,1876 terwijl de olieprijs 1,2 procent hoger sloot op 59,33 dollar voor een vat West Texas Intermediate op de New York Mercantile Exchange. Bedrijfsnieuws Illumina steeg 8 procent. Het biotechbedrijf, dat genetische codes ontrafelt, verwacht tenminste een kwart meer omzet dit jaar, dankzij sterke orders. Ook het aandeel Roku steeg bijna 10 procent op optimisme over het verdienmodel van de maker van digitale mediaspelers. Door de problemen bij het Amerikaanse hedgefund Archegos moet Credit Suisse een afschrijving doen van 4,4 miljard frank. Dit meldde de Zwitserse bank dinsdagochtend. Het aandeel sloot licht lager in Zurich maar sloot op Wall Street 0,9 procent hoger.



Norwegian Cruise Line meldde maandag al dat men met een plan zou komen om vanaf 4 juli weer veilig uit te varen, waarop het aandeel 7 procent steeg. Dinsdag werden die plannen openbaar. In eerste instantie zullen drie schepen weer gaan varen, met bestemmingen als de Caraïben en Griekse eilanden. Het aandeel steeg nog eens 4,6 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.