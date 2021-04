Wall Street neemt gas terug

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag vermoedelijk een licht lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden richting de openingsbel 0,1 procent in het rood.

Maandag sloten de S&P en de Dow nog met nieuwe records, waarbij het sterke Amerikaanse banenrapport ondanks een dunne paashandel goed werd verteerd.

Zo kent het tweede kwartaal een goede start in de VS, onder meer dankzij de stimuleringsplannen van president Joe Biden, de soepele uitrol van coronavaccinaties en het versoepelen van lockdownmaatregelen, waardoor de economie verder op gang kan komen. Ook techaandelen, die een wisselend eerste kwartaal kenden, zitten weer in de lift.

Marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade verwacht dat de Nasdaq een sterke rally tegemoet gaat; "één die we nog niet eerder hebben gezien, want techaandelen zijn goedkoop", aldus de marktkenner, die denkt dat de Nasdaq het beter zal gaan doen dan de S&P en de Dow.

Analisten van Bank of America denken dat wanneer Europa uit de coronalockdown komt en de inflatie in de VS niet zo hard oploopt, aandelen een sterke impuls krijgen. In het meest pessimistische scenario stijgt de Amerikaanse tienjaarsrente tot boven de 2 procent.

Marktstrateeg Brian O'Reilly van Mediolanum International Funds blijft echter voorzichtig vanwege de risico's die er zijn, waaronder die stijgende obligatierente. De markt vreest nog altijd dat een oplopende inflatie de Federal Reserve zal dwingen om de rente eerder dan verwacht te verhogen.

"Het grootste risico zit nog steeds in de communicatie van de Fed", aldus O'Reilly, die ook kijkt naar een stijging van het aantal coronabesmettingen in de VS, die weer op lijken te lopen.

Op economisch vlak is het dinsdag vrij rustig. Het Internationaal Monetair Fonds kwam vanmiddag met nieuwe economische voorspellingen. In januari rekende het IMF op een groei van 5,5 procent voor de wereldeconomie in 2021 en inmiddels is dit 6 procent. De groeiprognose voor de VS werd opwaarts bijgesteld van 5,1 naar 6,4 procent.

De euro/dollar noteerde vanmiddag op 1,1817, terwijl een vat West Texas Intermediate bijna 2 procent duurder werd. Maandag daalde de olieprijs nog ruim 4 procent vanwege de zorgen over de vraag naar olie.

Bedrijfsnieuws

Door de problemen bij Archegos moet Credit Suisse een afschrijving doen van 4,4 miljard frank. Dit meldde de Zwitserse bank dinsdagochtend. Het aandeel noteerde in de voorbeurshandel op Wall Street 0,3 procent hoger.

SoftBank neemt een belang van 40 procent in het Noorse AutoStore, waarvoor het 2,8 miljard dollar betaalt. Het aandeel lijkt een licht lagere opening tegemoet te gaan.

Norwegian Cruise Line meldde maandag al dat men met een plan zou komen om vanaf 4 juli weer veilig uit te varen, waarop het aandeel 7 procent steeg. Dinsdag werden die plannen openbaar. In eerste instantie zullen drie schepen weer gaan varen, met bestemmingen als de Caraïben en Griekse eilanden. Het aandeel Norwegian steeg dinsdag voorbeurs 2 procent. Sectorgenoot Carnival won 0,5 procent.

Slotstanden

De S&P 500 sloot maandag 1,4 procent hoger bij een nieuw recordslot van 4.077,91 punten en de Dow Jones index steeg 1,1 procent bij een record van 33.527,19 punten. De Nasdaq won 1,7 procent tot 13.705,59 punten.