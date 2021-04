Ryanair vervoert flink minder passagiers Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ryanair heeft in maart fors minder passagiers vervoerd. Dit bleek dinsdag uit vervoerscijfers van de Ierse prijsvechter. Ryanair vervoerde afgelopen maand 0,5 miljoen passagiers, wat een daling was van 91 procent op jaarbasis. In maart 2020 ging het nog om 5,5 miljoen passagiers. De bezettingsgraad kwam in maart dit jaar uit op 77 procent. Door de coronacrisis kon slechts ongeveer 5 procent van het normale vliegschema door Ryanair worden uitgevoerd. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

