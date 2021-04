Beursblik: belegger hoopt op jaaroutlook Nedap Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nedap komt dinsdag met een update over het eerste kwartaal, nadat het bedrijf halverwege maart al doelen voor de komende jaren presenteerde. Vermoedelijk geeft Nedap dinsdag geen concrete cijfers, met uitzondering van één voor de omzetgroei. Beleggers hopen dat het bedrijf uit Groenlo duidelijkheid zal verschaffen wat het voor dit jaar verwacht, want tijdens de beleggersdag werden alleen doelen voor de middellange termijn afgegeven en bij de publicatie van de jaarcijfers in februari zei Nedap dat het vanwege de coronacrisis niet mogelijk is om een betrouwbare verwachting voor de omzetontwikkeling in 2021 te geven. Analist Trion Reid van Berenberg bestempelde de doelen voor de middellange termijn als ambitieus. Wel wil de analist graag concrete bewijzen zien, na het ontbreken van omzetgroei in de afgelopen vijf jaar onder de oude strategie 'Changing Gears'. Nedap mikt jaarlijks op een hoog enkelcijferige autonome omzetgroei. Verder stuurt Nedap op een EBIT-marge zonder eenmalige posten, die richting de 15 procent oploopt en een rendement op het geïnvesteerde kapitaal dat sterker stijgt dan de winstgevendheid. De doelstellingen van Nedap zijn gebaseerd op de aanname dat de coronacrisis in de loop van 2021 onder controle wordt gebracht en dat de wereldeconomie zich na de pandemie herstelt. De oude strategie, zo erkende Nedap, leverde niet de gewenste groeiresultaten op, ook niet als de effecten van de coronacrisis buiten beschouwing werden gelaten. De nieuwe 'Step Up' strategie richt zich volgens Reid daarom specifiek op groei. Binnen de portfolio van Nedap zijn door het bedrijf voldoende groeikansen geïdentificeerd, aldus Reid. "De strategie oogt logisch en de waardering aantrekkelijk, indien de groei- en margedoelen worden gehaald", stelde Reid, die een Houden advies op Nedap heeft met een koersdoel van 52,00 euro. Het aandeel sloot afgelopen donderdag op 62,00 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.