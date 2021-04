NPM Capital trekt dividend af van bod op ICT Group Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Het biedende consortium onder leiding van NPM Capital heeft het begin maart bekend gemaakte bod van 14,50 euro per aandeel op ICT Group ex-dividend gemaakt. Dit bleek donderdag uit een update van de automatiseerder uit Barendrecht. Dit leidt er toe dat het bod ex-dividend op 14,10 euro per aandeel ICT uitkomt. Met het dividend erbij ligt het op 14,50 euro per aandeel. ICT meldde begin maart dat het 0,40 euro per aandeel dividend zal uitkeren over 2020. In het bericht wordt donderdag verder gemeld dat beide partijen een goede vooruitgang boeken met de voorbereidingen voor het officiële bod, en dat het verzoek naar de Autoriteit Financiële Markten uitgaat om het bod te beoordelen. De overname moet nog altijd in het derde kwartaal van dit jaar worden afgerond. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

