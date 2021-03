KPN stopt hostingactiviteiten XS4ALL

DEN HAAG (ANP) - Internetprovider XS4ALL stopt per 1 oktober met de hostingactiviteiten, het huisvesten van websites. Moederbedrijf KPN heeft de eerste van duizenden klanten die het betreft daarover geïnformeerd. Volgens KPN was hosting een kleine activiteit van XS4ALL en is om die reden besloten om ermee te stoppen.

Volgens een woordvoerder van KPN worden klanten bijgestaan bij het verhuizen of het opzeggen van de hostingdiensten. Daarbij kunnen klanten ook gebruik maken van de diensten van KPN-partner Argeweb.

Het actiecomité XS4ALL Moet Blijven, dat zich eerder hardmaakte voor het behoud van de provider, spreekt van een "stiekeme ontmanteling" van XS4ALL. Eerder zou zijn beloofd dat er niets aan de dienstverlening zou veranderen na alle commotie die ontstond nadat KPN bekendmaakte met XS4ALL te willen stoppen. Op die beslissing kwam het later terug.

Volgens KPN is er niets stiekem aan de beslissing en is het besluit om ondernemers in fases te informeren genomen om de overgang zou soepel mogelijk te laten verlopen. Dit omdat anders de druk op de dienstverlening te groot zou worden.

XS4ALL werd in 1993 opgericht door een groep hackers. KPN kocht het bedrijf in 1998. De onderneming had begin 2019 aangekondigd te stoppen met XS4ALL. Dit leidde tot veel boze reacties van klanten van het merk dat zich onderscheidde door zijn activisme, bijvoorbeeld met de inzet voor privacy online. Uiteindelijk boog KPN voor de druk en hield het merk in de lucht.

Volgens de klagers "wordt er gedaan alsof XS4ALL blijft bestaan", maar wordt XS4ALL achter de schermen langzaam ontmanteld. Uit de groep komt de nieuwe provider Freedom Internet voort. Dat bedrijf zal extra inspanningen doen om XS4ALL-klanten de mogelijkheid te bieden over te stappen.