Zorgverzekeraar CZ sluit coronajaar af met hogere winst

TILBURG (ANP) - CZ heeft coronajaar 2020 afgesloten met meer winst. De zorgverzekeraar verdiende miljoenen met beleggingen. De extra kosten die werden gemaakt voor coronagerelateerde zorg en het uitbetalen van de zorgbonus aan personeel werden goeddeels vergoed, meldt CZ in zijn jaarverslag.

CZ sloot het jaar af met een positief resultaat van 127 miljoen euro. Daarbovenop komt nog eens 45 miljoen euro aan beleggingsopbrengsten en 2 miljoen euro aan andere opbrengsten, waardoor uiteindelijk een winst van 174 miljoen euro overblijft. Dat was een jaar eerder nog 119 miljoen euro. De omzet van de onderneming steeg van 10,3 miljard euro naar krap 11,1 miljard euro.

Een groot deel van de extra kosten die CZ maakte vanwege corona werd gecompenseerd door de bijdrage vanuit de zogenoemde catastroferegeling. Op grond van de catastroferegeling worden hogere kosten van zorgverzekeraars gerelateerd aan het coronavirus voor een belangrijk deel gecompenseerd door aanvullende bijdragen vanuit het Zorgverzekeringsfonds. Daarnaast zorgde de coronacrisis ervoor dat er minder zorgkosten werden gemaakt door uitstel of het wegvallen van een deel van de reguliere zorg. Dat gebeurde vooral tijdens de eerste besmettingsgolf in het voorjaar.

CZ is een zorgverzekeraar zonder winstoogmerk. De toegenomen reserves worden gebruikt voor investeringen in de zorg of het beperken van de te verwachten premiestijging. CZ telt 3,8 miljoen verzekerden en is daarmee de op twee na grootste zorgverzekeraar van Nederland.