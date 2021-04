Update3: FDA adviseert pauze toediening coronavaccin Johnson & Johnson

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse Food & Drug Administration en de Centers for Disease Control and Prevention hebben dinsdag bevestigd dat bij zes mensen twee weken na toediening van het coronavaccin van Johnson & Johnson ontwikkeling van bloedstolsels is vastgesteld. Dit bleek dinsdag uit een persbericht van de FDA.

Daarbij gaven zij aan dat toepassing van het gebruikelijke middel tegen de stolsels, namelijk heparin, in deze gevallen mogelijk gevaarlijk is en er omgezien moet worden naar alternatieve middelen.

De CDC heeft voor woensdag een vergadering met de Advisory Committee on Immunization Practices belegd om de zes gevallen verder te bestuderen, waarna de FDA deze analyse verder zal beoordelen. Totdat dit proces achter de rug is adviseert de FDA een pauze in de toediening van het vaccin van Johnson & Johnson.

Volgens de New York Times zullen de federale gezondheidsorganisaties van de Verenigde Staten oproepen tot een onmiddellijke stop voor het coronavaccin van Johnson & Johnson afkondigen, nu bij zes mensen twee weken na toediening van het vaccin de ontwikkeling van bloedstolsels zijn vastgesteld. Dit schreef de New York Times naar aanleiding van een briefing over dit besluit door officials.

De zes gevaccineerden zijn vrouwen in de leeftijd van 18 tot en met 48 jaar, waarvan er inmiddels één is overleden en een tweede in kritieke toestand moest worden opgenomen in een ziekenhuis, aldus deze officials in de krant.

Volgens de New York Times hebben tot dusverre bijna 7 miljoen Amerikanen het vaccin van Johnson & Johnson ontvangen, terwijl er zo'n 9 miljoen naar het buitenland zijn verscheept. Deze data zijn afkomstig van de zogeheten Centers for Disease Control and Prevention.

Volgens de krant zouden de wetenschappers van FDA en CDC nu het verband met de opgetreden verschijnselen en het vaccin onderzoeken en tevens beoordelen of goedkeuring voor toediening van het vaccin voor volwassenen van kracht kan blijven.

Het vaccin is ontwikkeld door dochterbedrijf Janssen Vaccines en werd eind februari van dit jaar door de Amerikaanse FDA goedgekeurd.

Daar de oproep een aanbeveling voor alle gezondheidsorganisaties betreft, is de verwachting dat de federale overheid en de organisaties deze volgt.

Johnson & Johnson zei dinsdag in een reactie dat het op de hoogte is van een uiterst zeldzame aandoening van bloedstolsels in combinatie met lage bloedplaatjes bij mensen die het vaccin hebben gekregen. Het farmaconcern gaf aan samen te werken met de gezondheidsautoriteiten en medische experts.

Johnson & Johnson zei ook dat het heeft besloten om de uitrol van zijn vaccin in Europa uit te stellen.

Na de problemen met AstraZeneca is dit een nieuwe domper voor de vaccinuitrol in de Europese Unie. Het Johnson & Johnson-vaccin zou in het tweede kwartaal goed zijn voor ruim 15 procent van het totaal aan vaccins voor de EU.

Het Europees Geneesmiddelenbureau bestudeert de stollingsproblemen bij het vaccin van Johnson & Johnson, aldus het EMA.

Het Witte Huis zei dinsdag in een reactie dat de aanbevolen pauze in het toedienen van het Johnson & Johnson-vaccin geen aanzienlijke impact heeft op het Amerikaanse vaccinatieplan.

Het aandeel Johnson & Johnson noteerde dinsdag 2,1 procent lager.

Update3: om aanvullende informatie over Europa toe te voegen