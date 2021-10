Aandeel TomTom AEX:TOM2.NL, NL0013332471

Thanx Tatje. Het gaat niet per se om mijn auto maar ik had bericht gekregen van Skoda dat er 100.000 auto’s gemaakt waren en geparkeerd stonden, te wachten op de laatste chips. Ze wisten niet hoe lang het zou duren en nu ineens zijn in elk geval voor mijn auto die chips er en krijg ik geleverd. In die auto zit tomtom traffic. Alleen al voor skoda heb je dus 100.000 x traffic abonnement van X euro dat nog niet de omzet in gelopen is. Voor de Volkswagen ID3 en ID4 gaat het om nog grotere getallen. De vraag is of ik een eenling ben met mazzel en dat er nog 99.999 op de parkeerplaats staan of dat er meerdere leveringen zijn. In elk geval is het zo dat zodra er chips zijn dat de auto’s in een kwestie van dagen opgeleverd kunnen worden want verder zijn ze klaar. Wat Porsche doet en waarschijnlijk dus heel het Volkswagen concern is het inbouwen van nep-chips zodat ze heel eenvoudig te vervangen zijn door echte zodra ze geleverd zijn. Of die 99.999 van Skoda plus wat er nog geparkeerd staat bij VW, Seat, Audi nog in de omzet van Q4 2021 gaan vallen of dat die omzet schuift naar Q1 2022 is de vraag maar het is een voorbeeld van “uitgestelde vraag”. Van uitstel komt in dit voorbeeld geen afstel. Dit gaat om miljoenen euros.