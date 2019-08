Naspers investeert in Indiase start-up Gepubliceerd op 12 aug 2019 om 09:18 | Views: 693 | Onderwerpen: India Artikel Reacties BANGALORE (AFN/BLOOMBERG) - Het Indiase e-commercebedrijf Meesho heeft 125 miljoen dollar opgehaald van investeerders, waaronder Naspers en Facebook. Meesho biedt een platform dat kleine bedrijven en zelfstandigen helpt een onlinewinkel te starten via sociale media als WhatsApp, Facebook en Instagram. De in Bangalore gevestigde start-up heeft naar eigen zeggen een netwerk van meer dan 2 miljoen 'sociale verkopers' in 700 steden in India, in bijvoorbeeld de kleding-, wellness- en elektronicabranches. Naspers brengt zijn consumenteninternetactiviteiten in september naar de beurs in Amsterdam. Die tak gaat Prosus heten. Het is niet duidelijk hoeveel geld Naspers precies in Meesho steekt.

ING investeert in Thaise fusiebankGepubliceerd op 9 aug 2019 om 08:53 | Views: 1.394ING 09:548,83 -0,04 (-0,50%)BANGKOK (AFN/BLOOMBERG) - ING investeert omgerekend honderden miljoenen euro's in een Thaise fusiebank die ontstaat na de samenvoeging van TMB Bank en Thanachart Bank. Ook de regering van Thailand steekt geld in die nieuwe financieel dienstverlener, lieten vertegenwoordigers weten op een persconferentie.TMB en Thanachart gaven vrijdag definitief groen licht voor hun fusie. Daarmee ontstaat de op vijf na grootste bank van Thailand, met een balans van 1,9 biljoen baht (zo'n 55 miljard euro) en zo'n 10 miljoen klanten. De regering van het Zuidoost-Aziatische land stuurt al langer aan op bankenfusies, om financieel dienstverleners concurrerender te maken.ING en het Thaise ministerie van Financiën zijn van plan samen 23,5 miljard baht te investeren in de bank, omgerekend bijna 684 miljoen euro. Daarvan neemt ING zo'n 12,5 miljard baht voor zijn rekening.Grootste aandeelhouderING, dat al een kwart van alle TMB-aandelen in handen had, wordt met een belang van 21,3 procent de grootste aandeelhouder van de nieuwe kredietverstrekker.

Beurswaarde bijna gehalveerd, maar groeimogelijkheden blijven bestaan De beurswaarde van FrieslandCampina Engro Pakistan is in de afgelopen jaren flink gedaald. In 2016 betaalde FrieslandCampina omgerekend € 430 miljoen voor een belang van 51% in de onderneming. De beurswaarde van deze aandelen is met ruim € 200 miljoen gedaald. FrieslandCampina topman Hein Schumacher gaf recent tijdens een toelichting op de halfjaarcijfers al aan dat tegenwind in Pakistan begrijpelijkerwijs druk zet op de waarde van de investering. Toch ziet hij nog voldoende mogelijkheden voor groei. Op de lange termijn heeft Pakistan volgens hem zelfs de potentie om voor FrieslandCampina het nieuwe Indonesië te worden.

