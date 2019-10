Boskalis en Philips mee op bezoek aan India

Gepubliceerd op | Views: 13 | Onderwerpen: India

DEN HAAG (AFN) - Parallel aan het staatsbezoek aan India van koning Willem-Alexander en koningin Máxima is maandag tot en met vrijdag ook een handelsmissie. Ministers Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) en Bruno Bruins (Medische Zorg) gaan mee, samen met staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken).

Zij zijn daar samen met een delegatie bedrijven en kennisinstellingen, waaronder Rabobank, Boskalis, Havenbedrijf Rotterdam, Philips en de Wageningen Universiteit. De handelsmissie staat in het teken van innovatie op het gebied van landbouw, water en gezondheidszorg. Dinsdag en woensdag is de delegatie te gast bij een jaarlijkse technologiebeurs in New Delhi.

Nederland exporteerde in 2018 voor ruim 2,1 miljard aan goederen naar India, blijkt uit CBS-cijfers. Omgekeerd kwam er bijna 3,4 miljard aan goederen uit India deze kant op. Het handelstekort bedraagt daarmee 1,2 miljard euro, een halvering ten opzichte van 2012. Machines (inclusief voertuigen) en chemische producten zijn de belangrijkste exportgoederen van Nederland naar India.

India levert ook meer diensten aan Nederland dan omgekeerd. In 2018 bedroeg dit verschil 1,9 miljard euro, terwijl dit nog 700 miljoen was in 2014.