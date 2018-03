Hydratec Industries (v/h Nyloplast) « Terug naar discussie overzicht

Sterke resultaten voor Hydratec bij alle werkmaatschappijen: €5,60 winst per aandeel. Dividend wordt verhoogd van €1,70 naar €2,25.



De omzet van Hydratec was met € 169 miljoen licht hoger dan vorig jaar (€ 162 miljoen). De omzet steeg met name bij de Agri & Food bedrijven. De brutomarge was met 52,9% gestegen ten opzichte van vorig jaar (52,4%). Het bedrijfsresultaat bedroeg € 8,3 miljoen en was iets hoger dan 2016, maar toen was sprake van € 0,8 miljoen eenmalige baten. Als gevolg van lagere financierings- en belastinglasten steeg het nettoresultaat toe te rekenen aan aandeelhouders van € 5,9 miljoen naar € 7,1 miljoen in 2017. Het eigen vermogen steeg van € 48,4 miljoen naar € 53,4 miljoen, de solvabiliteit kwam uit op 38,6%. De winst per aandeel bedroeg € 5,60.



Bart Aangenendt (CEO) over het afgelopen jaar:

“In 2017 hebben alle bedrijven binnen Hydratec hun resultaat verbeterd. Bovendien is er in 2017 flink geïnvesteerd in product-, productie- en marktontwikkeling, waarmee we goed voorbereid zijn voor verdere groei.”



Aan de aandeelhouders zal in de jaarvergadering van 30 mei worden voorgesteld een dividend uit te keren van € 2,25 per aandeel, conform het beleid om jaarlijks ten minste 40% van de nettowinst aan aandeelhouders uit te keren (exclusief eenmalige baten). Dit is een stijging van 32% ten opzichte van vorig jaar (€ 1,70).



Verwachting 2018

De orderintake is bemoedigend en het orderboek is goed gevuld. Als altijd hebben macro economische ontwikkelingen zoals volatiele valutakoersen en bijvoorbeeld de Brexit, effect op de vraag naar onze producten. Wij achten het mede daarom nog te vroeg om nu uitspraken te doen over het mogelijke resultaat voor 2018.