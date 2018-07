Het is per saldo slechts 1,2% van het vermogen. Dat haal je zelfs op een simpele spaarrekening nog wel.Er is ook nog een belastingvrije voet van ruim 21k euro. Bij een vermogen of spaarsaldo van bijvoorbeeld 100k is de belastingdruk 0,95%. Waar zeuren we over.

Het 'mooie' van de VRH t.o.v. een vermogensaanwasheffing of vermogenswinstheffing, is dat het eenvoudig is. Slechts het totaalsaldo aan het eind van het jaar is van belang. Bij de genoemde alternatieven moet je een hele administratie opzetten om te bepalen wat je in een jaar verdiend hebt. Een systeem dat eenvoudig en fraude ongevoelig is, is ook wel wat waard.

Het 'mooie' van de VRH t.o.v. een vermogensaanwasheffing of vermogenswinstheffing, is dat het eenvoudig is. Slechts het totaalsaldo aan het eind van het jaar is van belang. Bij de genoemde alternatieven moet je een hele administratie opzetten om te bepalen wat je in een jaar verdiend hebt. Een systeem dat eenvoudig en fraude ongevoelig is, is ook wel wat waard.

Ik me niet herinneren dat we Jan Maarten of iemand anders van de VEB hebben horen klagen toen deze regeling werd ingevoerd. Maar wel achteraf janken als het even een paar jaar tegenzit. Als de koersen omhoog waren gespoten had je ze natuurlijk niet gehoord. Zielig hoor, het gaat om het effect op lange termijn van deze heffing. En als je dan die 4% gemiddeld niet haalt moet je helemaal niet beleggen. Ga lekker sparen joh! Op een 5 jaars deposito kun je die 4% al halen (zelfs meer) en dat is nog staatsgegarandeerd ook, JR

