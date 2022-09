Hard fork Cardano lijkt koers niet te gaan helpen

De cryptowereld is amper klaar met de succesvolle overgang van ethereum naar het energievriendelijke Proof of Stake-protocol (PoS) of het is alweer tijd voor een nieuwe hard fork-upgrade. In het cardano-netwerk deze keer.

De hard fork staat gepland voor 22 september en heeft tot doel de snelheid en schaalbaarheid drastisch te verhogen, terwijl tegelijkertijd de transactiekosten worden verlaagd.

Vasil hard fork

Bij The Merge van het ethereum-netwerk ging het om een zeer ingrijpende wijziging die uiteindelijk de miners buitenspel heeft gezet. Bij de Vasil hard fork van cardano gaat het om een iets meer subtiele aanpassing, die voordelen moet opleveren voor alles cardano-gebruikers. Cardano is opgericht met het Proof of Stake-protocol en heeft dus geen miners, maar alleen validators, die transacties goedkeuren.

Hoewel de overgang van ethereum succesvol is verlopen, heeft het de koers van de token van het netwerk nog geen windeieren gelegd. De koers van ether is namelijk alweer bijna 15% gedaald sinds de protocolwijziging. Het algehele sentiment in de cryptomarkt blijft zwak en ook bij ADA, de token van het cardano-netwerk, hoeven speculanten geen vuurwerk te verwachten na de hard fork.

ADA

Het lange termijn-technische plaatje van ADA oogt zwak. Er is sprake van een duidelijke dalende trend waarbij lagere toppen en bodems wijzen op aanhoudende verkoopdruk. De cryptomunt heeft inmiddels 85% van haar waarde op de top van vorig jaar moeten inleveren.

De afgelopen maanden heeft de koers even pas op de plaats gemaakt binnen de dalende trend. Deze consolidatiefase lijkt haar hoofd nu te stoten aan de bovenzijde van het dalende trendkanaal. Een nieuwe dalingsgolf lijkt hierdoor aanstaande.

Wanneer de steun rond $0,40 sneuvelt, zal de dalende fase een nieuwe impuls krijgen en kunnen fors lagere niveaus worden opgezocht. De volgende steun wacht pas rond $0,09.

Nieuwe verzwakkingen

Op de korte termijn grafiek hieronder is de consolidatiefase duidelijk zichtbaar. De koers beweegt sinds het begin van de zomer per saldo zijwaarts binnen een horizontale bandbreedte. De eerste signalen van nieuwe zwakte zijn al zichtbaar nu de koers binnen de bandbreedte lagere toppen vormt. Dit duidt op toenemende verkoopdruk.

Het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat de steun rond $0,40 opnieuw onder druk wordt gezet. Wellicht dat de hard fork, net als bij The Merge van ethereum, nieuwe verkoopdruk uitlokt en het begin is van een nieuwe dalingsfase.

Pas wanneer de dalende trend wordt afgebroken en de koers boven de weerstand rond $0,70 weet te breken, zal het beeld weer opklaren en kan er weer omhoog worden gekeken.