Bitcoin volgt Big Tech

Het mag duidelijk zijn dat bitcoin vooralsnog niet het 'nieuwe goud' is dat een ideale hedge zou zijn tegen inflatie.

Juist nu de inflatiecijfers erg hoog zijn, staat de koers van bitcoin onder druk. De munt beweegt dus veel meer als andere risicovolle assets zoals technologieaandelen, die ook al enige tijd een neerwaartse tendens laten zien.

Big Tech

In de aandelenmarkten zien we het laatste halfjaar een duidelijke verschuiving van groei- naar waarde-aandelen. Risicovolle posities worden omgezet in aandelen van meer defensieve bedrijven, die minder last hebben van de hoge inflatie.

De 'Big Tech'-aandelen zijn hierdoor al een tijdje uit de gratie en hebben in een aantal gevallen al flink wat terrein moeten prijsgeven.

De NYSE FANG+ index volgt het koersverloop van de grootste Amerikaanse technologieaandelen. Deze index is inmiddels al meer dan 30% gecorrigeerd vanaf haar hoogtepunt van eind vorig jaar. De koers van bitcoin lijkt het patroon van deze index te volgen. Ook voor bitcoin lijken we de bodem dus nog niet te hebben gezien.

FANG+

De NYSE FANG+ index is begin dit jaar uit de sterk stijgende trend gevallen en direct door de steun van de laatste bodems gezakt. Deze correctie heeft het technisch beeld flink verzwakt. Eind maart veerde de index nog even goed op, wat heeft geleid tot een terugtest van de oude steun.

Nadat de index hierop is afgeketst, vond er een nieuwe daling plaats waarbij de koers weer verder is weggezakt.

De NYSE FANG+ index beweegt inmiddels in een dalende trend, waarbij lagere toppen en bodems wijzen op een toenemende verkoopdruk.

Hoewel er op korte termijn wel wat ruimte is voor herstel, kan de dalende trend de index uiteindelijk verder terugzetten richting fors lagere koersniveaus.





Bitcoin

De koers van bitcoin lijkt hetzelfde patroon te volgen als de Big Tech-aandelen. Bitcoin heeft met de eerste daling van eind vorig jaar de steile stijgende fase afgebroken. Met het herstel van de afgelopen maanden is er wel wat terrein teruggewonnen, maar erg overtuigend oogt het allemaal niet.

Bitcoin lijkt nu een lagere koerstop te vormen, wat aangeeft dat verkoopdruk weer toeneemt. Zodra de consolidatiefase (tussen de blauwe stippellijnen) neerwaarts wordt afgebroken, zal de dalingsfase worden hervat richting de oude top uit 2017 rond $20.000.

Steunlijn opzoeken

Om het koersdoel voor deze daling te bepalen, zoomen we nog wat verder uit met de maandgrafiek. Hierbij valt op dat de lange termijn opgaande trend vanaf 2013 nog intact is. Bitcoin is meerdere keren opgevangen door de oplopende steunlijn onder de bodems van 2015, 2019 en 2020.

Momenteel valt de oplopende steunlijn precies samen met de oude top uit 2017 rond $20.000. Dit is daarom het eerste richtpunt voor de huidige daling. Rond dit niveau kan er weer gekeken worden naar nieuwe bodemsignalen.

Mocht de koers toch verder zakken, dan zal het lange termijn beeld nieuwe schade oplopen en worden fors lagere koersniveaus ook mogelijk.