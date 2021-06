Deze crypto's stijgen nog

De cryptomarkt is nog redelijk onvolwassen en laat daarom vaak heftige koersschommelingen zien, waar de gemiddelde aandelenbelegger een flinke paniekaanval van zou krijgen.

Het ontbreken van duidelijke intrinsieke waarde bij veel crypto's maakt het voor veel analisten lastig om iets over de koers van een digitale munt te zeggen. De meest bruikbare methode om het te verwachten koersverloop van crypto's enigszins te duiden, is daarom technische analyse.

Regels

Door het herkennen van trends en het bepalen van steun- en weerstandsniveaus kan een risk/reward-verhouding worden vastgesteld op basis waarvan de beslissing kan worden genomen om in een munt te investeren. Hoewel ook deze methode in de volatiele cryptomarkt niet feilloos is, kunnen speculanten door het volgen van een aantal regels al snel wat voordeel behalen.

Een van de meest bruikbare regels is om crypto's te selecteren die in een stijgende trend bewegen. Vaak wordt een eenmaal ingezette trend namelijk voor langere tijd voortgezet. Correcties binnen de stijgende trend kunnen speculanten dan een mooi instapmoment bieden.

Ik heb uit de top 15 van Coinmarktetcap drie crypto's geselecteerd die momenteel in een stijgende trend bewegen. Ik bespreek deze technische plaatjes hieronder, maar eerst nog even kort de laatste technische stand van zaken bij bitcoin.

Bitcoin

Bitcoin zelf beweegt al enige tijd niet meer in een stijgende trend. De koers heeft een forse correctie laten zien en beweegt momenteel zijwaarts tussen de steun van de bodem van januari op $30.000 en de weerstand rond $42.000, gevormd door de top van januari en de bodem van eind februari.

Het patroon van lagere toppen is nog intact, wat aangeeft dat er sprake is van aanhoudende verkoopdruk. Wanneer de steun wordt gebroken, zal er ruimte vrijkomen voor een grotere correctie richting de oude top uit 2017 rond $20.000. Het beeld klaart pas op na een doorbraak door de weerstand op $42.000.

3 stijgende trends

Met behulp van een aantal regels uit de technische analyse kunnen speculanten voordeel behalen bij het selecteren van cryptovaluta. Daarnaast kan door het bepalen van steun- en weerstandsniveaus het neerwaarts risico en opwaarts potentieel worden bepaald. Door van tevoren je uitstapniveau te bepalen voorkom je ook dat je te lang met een verlieslatende cryptomunt blijft zitten wanneer de koers tegen je visie in gaat.

Dogecoin

De eerste crypto die ik het geselecteerd is een van de meeste besproken cryptomunten van de afgelopen maanden. Dogecoin, dat ooit is ontwikkeld als grap, is door een grote groep speculanten opgepikt en ook Elon Musk is een groot fan van deze crypto.

Dogecoin beweegt sinds begin dit jaar in een sterk stijgende trend, wat duidt op koopkrachtige vraag. De afgelopen weken is de koers even stilgevallen, maar deze lijkt nu opgevangen te worden aan de onderkant van de stijgende trend. Rond $0,25 ligt ook de bodem van april waar de koers inmiddels al enkele keren door is opgevangen.

Als deze steun intact blijft, kan de stijgende trend worden voortgezet richting hogere koersniveaus. Het eerste koersdoel ligt op de recente top rond $0,75. Een doorbraak van de steun daarentegen zal het technisch beeld flinke schade toebrengen.

Polygon

Polygon, dat voorheen Matic heette, heeft als doel om de nadelen van Ethereum (traag en duur) aan te pakken. Het Polygon-netwerk is vooral handig voor projecten als gedecentraliseerde financiering (DeFi) dat nu flink in opkomst is.

De grote interesse in de ontwikkeling van Polygon is goed terug te zien in de koers van de crypto. De munt is de afgelopen maanden hard opgelopen en beweegt in een overtuigend stijgende trend. De laatste weken maakt de koers even pas op de plaats, maar van een echte verzwakking is geen sprake.

Zolang de stijgende trend wordt voortgezet en de koers boven de steun rond $0,70 beweegt, is het positieve beeld intact en mogen op termijn hogere koersen worden verwacht. Als de laatste top wordt doorbroken, kan de stijgende fase worden voortgezet richting koersdoel $4,50.

Chainlink

Chainlink (LINK) is ontwikkeld als schakel tussen blockchainplatforms en de zogenoemde smart contracts. Het biedt de mogelijkheid om externe data aan deze 'slimme contracten' toe te voegen. De LINK-token bestaat sinds 2017.

De koers van LINK is heeft het afgelopen jaar een gestaag stijgend verloop laten zien. Wat opvalt is dat na iedere opleving ook weer een flinke correctie volgt. Per saldo is de trend dus opwaarts gericht, maar echte overtuiging lijkt even te ontbreken.

Recent is de koers weer opgevangen aan de onderkant van de opgaande trend en boven de steun van de oude top van augustus vorig jaar rond $19. Vanaf dit niveau veert de koers weer op. Zolang de koers binnen het stijgende trendkanaal en boven de steun beweegt, blijft het positieve plaatje intact. Eerste koersdoel ligt op de top van begin mei rond $54.