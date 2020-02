Prijsanalyse bitcoin: in de ban van corona

In China heerst chaos. Als we de Twitterbeelden moeten geloven, valt de ene na de andere zieke op straat zomaar omver. Ze lijken geveld te zijn door het coronavirus.

Niet alleen in China is de angst groot, ook in andere delen van de wereld wordt angstvallig de toename van het aantal besmettingen in de gaten gehouden. Met meer dan 17.000 infecties en China in een isolement was het onvermijdelijk dat het coronavirus ook de beurzen zou besmetten.

Reverse repo

Ten tijde van schrijven doet de Chinese beurs een min van 9%. En dat ondanks het feit dat de People's Bank of China (PBoC) een reeks maatregelen aankondigde die een stabiele valuta en liquiditeit in het banksysteem moeten waarborgen.

In het kader van dit “reverse repo”-plan zal PBoC een reeks effecten kopen van beleggers die op zoek zijn naar contant geld, om een golf van gedwongen verkopen te voorkomen als beleggers weer aan het werk gaan na de viering van het Chinese nieuwjaar. Die werd verlengd na de uitbraak van het coronavirus.

Beleggers kiezen nu eieren voor hun geld en het is dus maar de vraag of ook de Amerikaanse beurzen besmet raken.

Made in China

Afgelopen donderdag spraken Herbert Blankensteijn en ik met Marc van der Chijs, internet- en bitcoinondernemer. Hij richtte Tudou – de Chinese versie van YouTube - op en ging vanuit Canada aan de slag als Bitcoinminer. Zijn familie woont nog in China en Van der Chijs is er niet gerust op.

Veel mensen vergeten dat onze auto’s en laptops, maar ook onze iPhones voor een groot deel uit China komen. “Iedereen blijft binnen," vertelt Van der Chijs. "Het is slechts een kwestie van tijd voordat men doorheeft dat de fabrieken stilstaan en chipfabrikanten hun chips niet meer zullen verschepen.” https://www.youtube.com/watch?v=D1tkMlKbdIs

Volgens Van der Chijs durven de Chinezen hun huis niet meer uit. Ook ziet hijj een geleidelijke vlucht naar edelmetalen en ook Bitcoin beschouwt hij als safe haven. Twitter is het met hem eens:

?? The Chinese stockmarket is crashing atm even tho the People’s Bank of China ensures a stable currency and “reasonable and abundant liquidity” in the banking system. (Print more money and push it into the markets)



What do you expect for bitcoin? — ? Maddie (@Misssbitcoin) February 3, 2020

Volgens Van der Chijs profiteert bitcoin nu al van het coronavirus. Ook de Chinese mining staat stil, wat tijdelijk zou kunnen zorgen voor een lagere moeilijkheid van het bitcoinminingmechanisme.

De koers

Van der Chijs verwacht verdere stijging van de Bitcoin-koers als gevolg van het virus samen met een verlaging van de moeilijkheid én hij verwacht veel rumoer rondom de aanstaande halving, die veel miners in de problemen kan brengen als de opbrengsten niet meer opwegen tegen de kosten. Door een verlaging van de moeilijkheid en een hogere prijs wordt dat probleem wellicht tijdelijk getackeld.

Kijkend naar de koers zien we een mooie stijging van 8% ten opzichte van vorige week. De koers hangt ten tijde van schrijven rond de $9300. Er is op de daggrafiek mogelijk negatieve divergentie te zien. Deze divergentie is aangegeven met de rode lijn. Als de RSI-lijn terug het 30/70-kanaal (paarse vlak) in schiet, levert dat een verkoopsignaal op.

De RSI kan echter behoorlijk lang in een oversold gebied blijven, waardoor de negatieve divergentie sterker wordt. Op termijn zal de koers tot rust moeten komen. Het zal dan ook niet vreemd zijn als de koers op korte termijn nog een tik krijgt.

Op de daggrafiek is duidelijk twee maal negatieve divergentie te zien. De eerste keer had een groter effect dan de tweede. Vooralsnog lijkt de koers even een adempauze te nemen tussen de $9450 en $9200.

Samenvatting