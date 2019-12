Prijsanalyse bitcoin: Tegenstrijdigheid

De column van vorige week liet de gemoederen op IEX.nl/crypto hoog oplopen. In een 625 woorden tellende column gaf ik antwoord op de vraag of bitcoin een bodem zette.

Slechts een paar uur later liep de koers van bitcoin langzaam - maar toch - op. Door de maar liefst 26 reacties die deze column opriep, zou je bijna stellen dat bitcoin met de week populairder wordt. Maar niets is minder waar.

De populariteit van de zoekterm ‘bitcoin’ ligt sinds mei 2018 behoorlijk laag. Met enkele uitschieters afgelopen lente en zomer blijft het op Google angstvallig rustig. Toch is in onderstaande grafiek te zien dat er nog wel op ‘bitcoin’ wordt gezocht – hoera! – al zijn de zoekaantallen niet meer zo hoog als eind 2017.

Om heel eerlijk te zijn had ik verwacht dat de populariteit van de zoekterm ‘bitcoin’ zou toenemen. Bitcoin staat namelijk aan de vooravond van de halving; over vijf maanden is het al zo ver. Dan moet hét event plaatsvinden waar heel Bitcoinland al vier jaar naar uitkijkt.

Wat? Halving?

Nu hoor ik u denken – halving?! – “die bitcoiners verzinnen ook iedere keer iets nieuws.”

Om het halvingprincipe te begrijpen moeten we eerst terug naar de basis. Het ontstaan – minen - van bitcoins.

Beloning uit blocks

Het minen van bitcoin wordt gedaan door miners. Miners kan je vergelijken met mijnwerkers in een goudmijn. Miners graven niet naar goud, maar lossen rekensommetjes op. De moeilijkheidsgraad van het netwerk is zo ingesteld dat ze elke tien minuten een block vinden. In zo’n block zitten momenteel 12,5 bitcoins. Deze bitcoins worden naar rato verdeeld over tienduizenden miners.

Zodra de beloning onder de minders is verdeeld, is het gevonden block leeg en kunnen transacties erin worden gezet. Zodra het block vol is, wordt het aan de ketting van blockketenen vast gezet, ook wel de blockchain genoemd. Het bovenstaande voorbeeld is behoorlijk versimpeld, maar dit is wel hoe het in essentie werkt.

Kostprijs

Het minen van bitcoin kan zeer rendabel zijn. In Nederland is dat echter niet het geval, omdat de kostprijs van onze elektra te hoog ligt, maar bijvoorbeeld in Canada minet Marc van der Chijs – ja, een Nederlander – er volop op los tegen een kostprijs van slechts 4.600 dollar per bitcoin.

Halvingprincipe

Even terug naar die halving. Eens in de vier jaar vindt er op de bitcoin-blockchain een halving plaats. Dit betekend simpel gezegd dat de beloning voor de bitcoinminers wordt gehalveerd. De beloning gaat van 12,5 bitcoins naar 6,25 bitcoins per block, de kostprijs wordt twee keer zo hoog en de inflatie wordt gehalveerd.

De schaarste van bitcoin is dus al vastgelegd in het protocol, iets wat heel erg bijzonder is. Op basis van deze schaarste heeft de in de bitcoin-community welbekende PlanB – ook een Nederlander – een interessante berekening gemaakt: de Stock-To-Flow-Ratio. Op basis van de STF zou bitcoin na de halving naar recordhoogte moeten gaan.

Of dat echt zo zal zijn is nog de vraag. Ik zou u vooral willen aanraden om deze berekening van de anonieme quant, die naar eigen zeggen in PlanA samenwerkt met De Nederlandsche Bank, eens grondig bestuderen.

#Bitcoin halving .. 5 months to go ??



For miners: production cost of 1 btc will double



For investors: stock-to-flow (unforgeable scarcity, inability to inflate stock) will double pic.twitter.com/JWNbJyil4a — PlanB (@100trillionUSD) December 1, 2019

De iets kortere termijn

Zo ver als meneer B gaat, ga ik met mijn technische analyse niet. Vandaag bekijken we de vieruursgrafiek en zoals u ziet bevindt de koers zich nog steeds in een neerwaartse trend. Deze trend eindigt pas wanneer een van de zwarte lijnen op hoog volume wordt doorbroken. Dat lijkt voorlopig nog niet aan de orde.

Enkele dagen geleden brak de koers uit een rising wegde. Dat is een continuatiepatroon en breekt in een situatie als deze doorgaans neerwaarts uit. Ondanks dat het koersdoel van dit patroon al geraakt is, is het niet onlogisch dat de koers verder omlaag duikt, omdat de trend voortgezet zou moeten worden.

De koers bungelt momenteel in het zijwaartse trendkanaal. Op dit soort momenten had ik graag een glazen bol gehad, maar die heb ik niet. Het is wachten op een uitbraak opwaarts of neerwaarts binnen dit kleine zijwaartse trendkanaal.

Tegenstrijdigheden

De RSI en het patroon spreken elkaar een beetje tegen. De RSI maakt een hogere bodem terwijl de bodems op de grafiek omlaag gaan. Normaal wil je dit zien in het 0 – 30-gebied, maar omdat de overige punten niet zo duidelijk zichtbaar zijn is dit ons enige aanknopingspunt. Dit zou indiceren dat de koers de bovenkant van het blauwe zijwaartse trendkanaal nog een keer kan aantikken.

Een combinatie van het aantikken van de bovenkant van het zijwaartse trendkanaal en daarna een verdere daling naar beneden zou de ideale situatie zijn. Zoals ik al eerder aangaf is dat lastig te bepalen, daarom is anticiperend kopen niet aan te raden en kunnen orders ingezet worden boven of onder de horizontale blauwe steun- en weerstandslijnen.

Samenvatting