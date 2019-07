Prijsanalyse bitcoin: flash crash

In zeven dagen tijd dook bitcoin 9% naar beneden. Dat is in bitcointermen nagenoeg stabiel. De stijging die verwacht werd op het moment dat BAKKT zou lanceren, laat nog even op zich wachten.

Als BAKKT, het platform voor de handel in door bitcoin gedekte futures, echt up and running is - wat naar verluidt nog dit kwartaal zal zijn - zal dat volgens experts de koers zeker een boost geven.

Flash crash

Ondanks dat het behoorlijk rustig was op de markt de afgelopen week deed zich vannacht een interessante beweging voor. Er vond een flash crash plaats, geen onbekend verschijnsel in cryptoland. Whales op Binance waren de veroorzakers van deze kortstondige val.

Meteen hierna trok de koers weer aan naar het niveau voorafgaand aan de val.

De rust die de afgelopen week te voelen was op de cryptomarkt is tot op vandaag nog steeds merkbaar. Kijkend naar de daggrafiek is te zien dat de koers behoorlijk zijwaarts loopt. En dat is niet vreemd na de stijging van de afgelopen maanden. De koers neemt logischerwijs een adempauze.

Op de daggrafiek zien we een duidelijke dubbele top rond $13.000, waarna de koers terugliep richting de $10.000. Vlak onder dit niveau ligt een rode steunlijn. Zolang deze steunlijn standhoudt, blijft de opwaartse trend intact.

Het is overigens niet ondenkbaar dat de koers doorzakt richting de $7330. Hier ligt een zeer sterke steunlijn. De kans dat deze doorzakt, is een stuk kleiner. Houd dus die rode steunlijn ontzettend goed in de gaten.

Momenteel bevindt de RSI zich in een oversold gebied, wat betekent dat er in korte tijd enorm veel bitcoins verkocht zijn. Als dat lange tijd het geval is, is er ruimte voor opwaartse beweging. Belangrijke steun- en weerstandslijnen voor de korte termijn bevinden zich op $9500, $10.550 en $10.800.

Samenvatting