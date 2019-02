Prijsanalyse bitcoin: Crypto wordt mainstream

Crypto wordt mainstream, kopte menig cryptosite afgelopen vrijdag. De Zuid-Amerikaanse vraag naar crypto’s neemt namelijk fors toe, en toegang wordt daarnaast steeds eenvoudiger.

Bijvoorbeeld in Argentinië. Door een samenwerking tussen Bitex – een fintech startup – en het Argentijnse OV (Alto Viaje), wordt het mogelijk om in 37 Argentijnse steden met crypto’s te betalen voor het openbaar vervoer.

Dit nieuws ging als een lopend vuurtje en al snel verschoof het sentiment naar overheersend positief. Ondanks dat heeft dit nieuws – koerswise – niet de opleving gegeven waar door velen op werd gehoopt.

Neerwaartse trend nog steeds intact

Kijkend naar de daggrafiek is te zien dat de koers zich nog steeds in een enorme downtrend bevindt. Dit zal voor u niets nieuws zijn.

De koers is zelfs kortstondig in een versnelde downtrend terecht gekomen. Het heeft daarna driemaal geprobeerd terug in het neerwaartse trendkanaal van de iets iets minder sterke downtrend te komen. Tot op heden is dit nog niet gelukt.



Verontrustend is dat de koers momenteel opnieuw in een kleine driehoek wordt gedrukt. Dit driehoekpatroon begon op één december en zal naar verwachting voor 23 maart eindigen. Het wordt ook wel een bearish pennant genoemd.

Zo’n bearish pennant breekt in 57% van de gevallen neerwaarts uit. Een uitbraak van een pennant als deze zou een enorme neerwaartse koersbeweging teweeg kunnen brengen. Hierdoor kan de koers onder de $3.000 duiken.

Falling Wedge

Op de 4-uurgrafiek zie ik een opwaartse uitbraak van de falling wedge. Deze uitbraak is volgens verwachting uitgebroken en heeft het target point – die door de klap-en-flap-regel kan worden toegepast – geraakt.



Momenteel is de RSI behoorlijk hoog, het is dan ook niet ondenkbaar dat de koers even op adempauze zal komen, voordat deze verder stijgt naar maximaal $3.900.

De koers zal eerst een nieuw patroon moeten vormen voordat een korte termijn beweging goed kan worden ingeschat. Belangrijke steun- en weerstandslijnen bevinden zich momenteel op $3.500 en $3.700.

Samenvatting: