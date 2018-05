Prijsanalyse: Bitcoin komt terug

Daar gaan we weer. Voor iedereen die niks met TA, of bitcoin heeft raad ik u af dit stuk door te ploeteren. Zonde van uw tijd ;) Dit stuk is geschreven voor liefhebbers van cryptocurrencies of mensen die graag handelen op basis van technische analyse.

Dat gezegd hebbende, even een korte samenvatting van de afgelopen week. Het was - en is - behoorlijk stil rondom bitcoin. Zelfs zo stil dat John McAfee even moest vertellen dat het allemaal wel goed komt met de koning van de crypto's. Ook een stukje eigenbelang natuurlijk, met iedere procentuele daling wordt de kans groter dat John in 2020 een verschikkelijke maaltijd op tafel zal moeten zetten en deze live op tv moet opeten.

Terug naar de koers. Deze schommelde deze week maximaal 5%, wat relatief rustig is in cryptoland. Het lijkt net of de bitcoinkoers de ene week zeer volatiel is, terwijl het de week erop bijna stil ligt. Vorige week gaf ik aan dat bitcoin op het randje van de afgrond schommelde. De rand van de afgrond is inmiddels gemeden, maar in de verte nog wel in zicht.

Korte terugblik

Zoals elke week begin ik met het bekijken van het grotere plaatje. Daar ziet u - nog steeds - aan de linkerkant de Symmetrical Triangle. De uitbraak van dit patroon had een te laag positief volume om opgelucht adem te kunnen halen. Een forse koersstijging bleef uit en de koers loopt nu opnieuw in een Symmetrical Triangle.

In onderstaande afbeelding is te zien is dat de koers deze week rond $7.080 steun ondervond, op de bovenste steunlijn van de nieuwe Symmetrical Triangle. Dit punt dient zeer nauwlettend in de gaten gehouden te worden.

Een neerwaartse doorbraak uit dit patroon zou namelijk grote gevolgen kunnen hebben voor bitcoin. Dan zou de koers mogelijk terugvallen naar de bodems van april rond de $6.500. Dit is nog steeds aan de orde.

Zolang de koers boven deze steunlijn blijft, ziet het beeld er niet slecht uit. De RSI bevond zich kortstondig in een oversold gebied en er is ruimte voor de koers om verder omhoog te gaan. Het overall volume neemt nog steeds af, niet alleen op Coinbase maar ook op andere exchanges, waaronder Bitfinex.



Klik op het plaatje voor een grote versie



Korte termijn

Op de 4-uurs grafiek signaleer ik dat de koers rond de $7.471 beweegt. Deze supportlijn was sterk genoeg en bitcoin hield zich staande, ondanks dat de rand van de afgrond in zicht was.

Te zien is dat zich in de afgelopen week positieve divergentie vormde. Hierop wachtte ik al sinds vorige week. Deze divergentie ontstond doordat de bodems van de koers afliepen, maar de bodems op de RSI opwaarts bewogen. Naar aanleiding hiervan schoot de koers omhoog.

Momenteel ondervindt de koers wat lichte weerstand rond de $7.540 door de neerwaartse steun- en weerstandslijn. De koers wordt nu in een kleine driehoek gedrukt. De RSI zit vast in het midden en het is moeilijk om vanuit deze positie te bepalen waar de koers naartoe kan. Voor nu houd ik zowel de steunlijnen van deze driehoek, als de weerstandslijnen in de gaten.



Klik op het plaatje voor een grote versie



Belangrijkste punten