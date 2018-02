Prijsanalyse: Bitcoin consolideert

Na de ineenstorting van de bitcoinkoers met meer dan 70% vanaf de all time high, is het de afgelopen weken relatief rustig omtrent cryptovaluta. Gisteren krabbelde de koers weer ietsje op en sloot met een stijging van 7% de dag af op $9200. De grote hamvraag blijft echter: Hoe nu verder?

Consolidatie

Na de ineenstorting van de cryptomunt is aan de bullish trend definitief een einde gekomen. Maar na iedere ineenstorting volgt een moment van consolidatie. Volgens de TA is nu de grootste mate van volatiliteit voorbij en komt de koers van bitcoin in rustiger vaarwater terecht. Dit wordt ook wel de consolidatie fase genoemd.

We pakken de 4-uurs grafiek er maar even bij. Tussen 15 en 30 januari vormde de koers een symmetrical triangle. Deze triangle brak neerwaarts uit. De koers daalde daardoor naar record laagtes: het koersdoel bevond zich op $6138. De koers kwam echter net een stukje lager uit, namelijk op $6076.

Hoofd & Schouder patroon

Kort na het bereiken van de voorlaatste (nieuwe) low van 2018, ging de koers weer omhoog. Afgelopen dagen vormde de koers zich in een Head & Shoulder patroon (schouder, hoofd, schouder patroon), die vanacht uitgebroken is.



Klik op het plaatje voor een grote versie



Met hoog volume brak de koers opwaarts uit. Het uitbreken van dit H&S patroon geeft een positieve draai aan de koers van bitcoin. Volgens de Dow Theory moet het volume altijd de trend bevestigen en dit zien we nu ook gebeuren. Het volume loopt langzaam op, met de koers mee omhoog.

Het uitbreken van het patroon betekent een nieuw koersdoel voor bitcoin. De maximale koers die door middel van dit patroon bereikt kan worden ligt ongeveer op $12.000. Op de weg hier naartoe liggen nog wel minimaal twee sterke weerstanden die het bitcoin behoorlijk moeilijk kunnen maken.

De RSI ligt nu op 77 en is daarmee tamelijk overbought, wat zou kunnen indiceren dat het doorbreken van de weerstandslijnen erg lastig wordt. Daarom is het niet uitgesloten dat de koers de schuine neklijnrond de $8.800 opnieuw test.

Handvat

Wel moet duidelijk gesteld worden dat technische analyse in deze niet als wetenschap kan worden gezien, maar slechts dient als handvat om bepaalde koersbewegingen te kunnen duiden of erop in te spelen.

Daarom houden wij voor nu vooral dat niveau van $10.052 en $10.327 in de gaten. Mochten deze weerstandslijnen meer dan anderhalve dag doorbroken worden, houd dan rekening met een verdere opwaartse beweging.

Belangrijkste punten: