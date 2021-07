Unieke kans: leer handelen van professionals op Beursplein 5

Altijd al willen weten hoe het is om als echte handelaar aan de slag te gaan op Beursplein 5? Dit is uw kans. Better Options biedt de mogelijkheid om tijdens een Bootcamp een week lang ondergedompeld te worden in de professionele traderswereld.

Met deze opleiding worden cursisten in vijf dagen klaargestoomd om te kunnen handelen op de beurs.

"We geven op deze manier de basis om uit te kunnen groeien tot succesvol trader”, legt Peter Siegmann van Better Options uit. In vijf dagen kunnen we veel doen, in ieder geval een stevige ondergrond meegeven om geld te kunnen verdienen op de beurs."

Direct aan de slag op uw eigen trading desk

Er wordt gestart met de theorie. De onderwerpen technische analyse en money management komen aan bod, maar ook trading psyochology is een belangrijk onderdeel.

Maar u leert het vak pas echt in de praktijk. Daarom gaat u zo snel mogelijk zelf aan de slag op de beursvloer. U werkt met een demo-account op uw eigen trading desk, tussen de professionele handelaren. “Je leert het pas echt door het te doen”, zegt Siegmann. "Fouten maken moet. Daar leer je het meeste van."

Maatwerk

Hij benadrukt dat de opleiding maatwerk is. "Niet iedereen komt met hetzelfde kennisniveau binnen. Daarom krijgt iedere cursist zijn persoonlijke coach en wordt het programma afgestemd op de cursist."

De coaches hebben ieder hun eigen expertise. "We hebben bijvoorbeeld optiehandelaren en cryptospecialisten in huis. Wat de coaches gemeen hebben is dat ze allemaal minstens vijftien jaar ervaring hebben en zeer breed onderlegd zijn. Ze weten waar ze het over hebben, want ze verdienen er hun dagelijkse kost mee."

Handelen

De deelnemers gaan handelen, in de ochtend bijvoorbeeld in DAX-futures, in de middag op de Nasdaq. "Forex kan ook, dat ligt maar net aan waar de interesse van de cursist ligt. De coaches lopen tussendoor en helpen waar nodig."

En traden mag ook best een beetje leuk zijn. Daarom staat de vrijdag in het teken van 'fun trading'. Siegmann: "Dan doen we een wedstrijdje. Iedereen krijgt een ton aan inleg om mee te handelen, en na anderhalf uur kijken we wie daar het meeste van overhoudt."

'What it takes to become a trader'

Wat moeten deelnemers aan eigenschappen meebrengen? Met andere woorden: wat moet iemand in zich hebben om een goede trader te worden?

"Je moet een bepaalde drive hebben, maar het belangrijkste is discipline; wat betreft arbeidsethos, maar ook in het uitvoeren van trades. Stel je eigen regels op en houd je daaraan. Fouten maken is niet erg, daar leer je alleen maar van. Wat helpt is het goed bijhouden van trades. Als je alles documenteert, is het makkelijker te achterhalen waar het mis ging."

Zeer exclusief

Omdat het een behoorlijk intensieve cursus is, is er slechts plek voor vier deelnemers. "Zeer exclusief dus", benadrukt Siegmann. "Daarbij is ook de beleving hier op de beursvloer natuurlijk uniek, dat vind je nergens anders."

Meld u nu aan

