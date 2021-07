Wall Street moet het niet van Johnson&Johnson hebben

De algemene indruk blijft dat de Amerikaanse economie zich prima weet te herstellen na de coronapandemie. De banencijfers in de VS afgelopen vrijdag waren beter dan verwacht. Ondanks deze sterke arbeidsmarktontwikkelingen in de VS, blijft de Dow Jones steken onder het all-time high van mei.



De S&P500 en de Nasdaq zijn er wel in geslaagd voorgaande toppen te breken, waarmee beider uptrends zijn hervat.

Technisch is de hapering van de Dow Jones enkel op de ultrakorte termijn zichtbaar, waardoor defensieve beleggers zich geen zorgen hoeven te maken. Overigens hield Wall Street gisteren de deur gesloten in verband met de viering van Onafhankelijkheidsdag op zondag.

Beperkte index

De reden dat de Dow Jones ietsje achterblijft, alleen op korte termijn, is dat het een beperkte index is bestaande uit slechts 30 bedrijven. En een aantal van de Dow-fondsen doet het technisch gewoon niet zo goed.

Zo zien we o.a. de volgende aandelen uit de Dow Jones Industrials index haperen, of blijven steken onder een vorig all-time high: Johnson & Johnson, Chevron Corporation, Coca-Cola, Walmart Stores, The Travelers Companies, 3M, IBM en Boeing. Stuk voor stuk fondsen die wij daarom nog niet in de defensieve aandelenportefeuille hebben opgenomen.

Vandaag werp ik mijn technische blik op de Dow Jones en op Johnson & Johnson.

Meeliften met Tostrams

Wenst u de nieuwe aankopen in uw mail te ontvangen? Word dan lid van de Tostrams-club. Alle portefeuillemutaties en koopsignalen zitten in het Tostrams-abonnement, dus voor abonnees. Voor 1 euro (voor de eerste maand) kunt u al kennismaken met de Nederlandmodule van het Tostrams-lidmaatschap. Klik op de button hieronder voor een actieabonnement.

De Dow Jones maakt pas op de plaats

De Dow Jones Industrials index is de oudste aandelenindex van de Verenigde Staten. De oudste aandelenbeurs ter wereld is die van Amsterdam. Begin van de vorige eeuw is de Dow Jones opgezet door en vernoemd naar Charles Dow, onder auspiciën van de Wall Street Journal.

Op korte termijn stagneert de Dow wat, hetgeen goed zichtbaar is in de huidige consolidatiefase. De steun ligt rond 33.106,20 punten (bodem van 21 juni). Slaagt de Dow erin om boven de laatste horde 35.078,10 punten (gevormd op 10 mei) te breken, dan kan de stijgende trend worden voortgezet en komt er ruimte vrij voor meer koersstijging, in eerste instantie richting 40.000 punten.

Sterke langetermijntrend

Op de langetermijngrafiek is goed te zien dat er in feite niets aan de hand is op Wall Street. Begin van dit jaar knalde de Dow opwaarts door de licht stijgende toppenlijn vanaf 2018, op de grafiek gemarkeerd met de dikke rode lijn. In de recente correctie vormde de Dow een hogere bodem (binnen de stijgende trend) boven die voormalige weerstandslijn.

Technisch is hiermee een succesvolle pullback gemaakt. Zolang de Dow boven de voorgaande toppenlijn weet te blijven, is het technische beeld positief. Het eerste berekende koersdoel ligt rond 40.000 punten, maar op basis van de pendulumswing is 45.000 punten als koersdoel berekend.

Met nog 30% opwaarts potentieel hebben we dus nog wel wat voor de boeg. De stijgende trend van het 200-daags voortschrijdende gemiddelde (glooiende rode lijn, wijst op een positieve technische conditie van Wall Street.

Johnson & Johnson beweegt binnen een zwak stijgende trend

Johnson & Johnson laat al zes maanden een hapering zien, onder het all-time high dat in januari is bereikt rond $173,65. J&J laat vlakke bewegingen zien boven steun $156,53 (bodem van 16 april). Voor een duurzame verbetering is een doorbraak boven weerstand $173,65 (gevormd op 26 januari) noodzakelijk. Eerste berekende koersdoel daarna ligt rond $206.

Ongeschikt voor de langetermijn-defensieve beleggingsportefeuille, ons laatste verkoopadvies is van begin 2018. De dalende B.O.B.-lijn suggereert dat Johnson & Johnson slechter presteert dan de markt.