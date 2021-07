Ook chippers breken uit

De Europese beurzen haperen wat en lijken op korte termijn de overtuiging te missen om de opmars verder voort te zetten. Onder andere de financials en de vastgoedfondsen hebben de laatste dagen wat terrein moeten prijsgeven.

Zoals Royce gisteren al aangaf, liggen de technologie-aandelen, zeker in Amerika, er nog goed bij. Niet alleen is de Nasdaq opwaarts uitgebroken, maar ook de SOX-index, die het koersverloop van de grootste bedrijven in de chipssector weergeeft, is verder omhoog gedraaid.

Ik bekijk de technische plaatjes van de SOX-index en de Nederlandse chippers ASML, ASMI en Besi.

SOX-index breekt door de weerstand

De SOX-index heeft het neutrale koerspatroon opwaarts afgerond. De voormalige weerstand is gebroken, hetgeen een technische verbetering heeft opleverd. Aan de bovenkant is er ruimte vrijgekomen richting berekend koersdoel 3.700,00 punten. De steun ligt op 3.126,96 punten (bodem van 3 juni).

ASML

ASML breekt de recente top, maar nog niet overtuigend genoeg. ASML lijkt technisch wel te verbeteren. De recente hogere koersbodems signaleren dat beleggers op hogere niveaus (bij-)kopen. Het technische beeld klaart pas echt op als de top definitief wordt gebroken. Steun voor ASML ligt rond €560,50 (bodem van 21 juni). Een koersdoel ligt rond €592,80 (gevormd op 18 juni).

De positieve relatieve sterktelijn (blauwe lijn) geeft aan dat ASML beter presteert dan de rest van de markt.

De moneyflow, die van de beursomzetten wordt afgeleid, is positief. Dit geeft aan dat er nieuw kapitaal naar het aandeel stroomt.

ASMI

ASMI is door de weerstand rond €272,60 gebroken en heeft hiermee de weg omhoog gekozen. Hierbij is een verbetering opgetreden en kan de opgaande fase worden hervat richting berekend koersdoel €300,00. Steun zien we rond €250,90 (bodem van 21 juni).

De relatieve sterktelijn (blauwe lijn) oogt positief. Dit geeft aan dat ASMI beter presteert dan de rest van de markt.

De moneyflow oogt sterk. Dit geeft instroom van vers kapitaal aan.

Besi

Besi laat een zijwaarts koersverloop zien. Het technische plaatje van Besi lijkt wel wat te verbeteren nu er een mogelijke hogere koersbodem wordt gevormd. Dit is een signaal dat duidt op aantrekkende vraag onder beleggers.

We wachten op een doorbraak en slotstand boven de weerstand. De steun bevindt zich rond €55,64 (bodem van 5 maart) en de weerstand rond €78,72 (top van 12 april).

De relatieve sterktelijn (blauwe lijn) buigt iets af. Dit geeft aan dat Besi weer iets mindere prestaties laat zien, vergeleken met de rest van de markt.

Ook de moneyflow buigt af, wat aangeeft dat de instroom van vers kapitaal stagneert.