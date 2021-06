De Nasdaq maakt een fraaie opwaartse draai en NVIDIA zet de uptrend voort

Met een serie nieuwe all-time highs zetten de Amerikaanse technologiebeurzen de weg omhoog voort.

Zowel de Nasdaq 100, als de Nasdaq Composite hebben recent de hoogste slotstand ooit bereikt. Hiermee wordt de toon voor de komende maanden gezet.



Volgens economen zal de belangstelling voor technologieaandelen aanhouden zolang er voldoende signalen zijn dat het economisch herstel duurzaam is. Bij de sterke aandelen die de dans op de Nasdaq leiden zitten onder andere NVIDIA, Versign en Adobe, die stuk voor stuk nieuwe koersrecords neerzetten.

Ik gaf hier recent over de techbeurs aan dat en voortzetting van de weg omhoog een kwestie van tijd was.

Nu de eerste helft van 2021 er bijna opzit, lopen de twee Amerikaanse technologiebeurzen, de Nasdaq 100 en de Nasdaq Composite, nog steeds iets achter ten opzichte van de S&P500. Beide tech-indices wonnen dit jaar circa 12,5%. De S&P500 won tot dusver een kleine 15%. De Nederlandse beurs doet het in de eerste zes maanden van 2021 nog beter, met een winst van ruim 17%.

Vandaag bekijk ik de beide Nasdaq indices, alsmede NVIDIA.

Lid worden van de Tostrams club

Wenst u de nieuwe aankopen in uw mail te ontvangen? Wordt dan lid van de Tostrams-club. Alle portefeuille mutaties en koopsignalen zitten in het Tostrams-abonnement, dus voor abonnees. Voor 1 euro (voor de eerste maand) kunt u al kennismaken met de Nederlandmodule van het Tostrams lidmaatschap. Klik op de button hieronder voor een actieabonnement.

Nasdaq 100 index gaat door het dak

Technisch heeft de Nasdaq 100 index het luchtruim gekozen, nadat de toppen van dit voorjaar zijn gebroken. Het belangrijkste kantelpunt lag rond 14.050,38 punten, gevormd door de top van 16 april. Na de overtuigende uitbraak hierboven wordt 15.500 het eerstvolgende berekende koersdoel.

Maar dit is slechts een tussentijdse raming. Uuiteindelijk voorziet het technische plaatje in veel hogere niveaus met koersdoelen richting 18.000 tot 20.000 punten.





Nasdaq Composite index

De grotere Amerikaanse technologiebeurs (Nasdaq Composite) heeft nu ook de stijgende trend hervat. De doorbraak door de tussenliggende weerstand rond 14.175,12 punten heeft de seinen op groen gezet. Ook de Nasdaq Composite index zet een meerjarige uptrend voort.

De Nasdaq Composite index krijgt hiermee ruimte voor verdere koersstijging richting de weerstand van 15.700 punten (berekend koersdoel). Ook dit is slechts is slechts een tussentijds koersdoel; uiteindelijk voorzien we veel hogere niveaus.





NVIDIA Corp zet uptrend voort

NVIDIA, producent van computerhardware, heeft de oude stijgende trend hervat, nadat de voorgaande koerspieken rond $600 opwaarts zijn doorbroken.

Deze stijgende trend heeft in eerste instantie ruimte richting de weerstand van $850,00 (berekend koersdoel). Om het positieve plaatje intact te laten, is het wel van belang dat steun van $538,36 (bodem van 14 mei) intact blijft.

De stijgende 200-dagenlijn wijst op een positieve technische conditie. De stijgende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft aan dat NVIDIA Corp. beter presteert dan de rest van de markt. De B.O.B.-indicator (blauwe lijn) vergelijkt het koersverloop van NVIDIA met dat van het marktgemiddelde.



Ons laatste lange termijn koopadvies in NVIDIA is van 19 december 2019. Toen adviseerden we 67 aandelen NVIDIA aan te kopen en op te nemen in de defensieve lange portefeuille. De aankoopkoers van die positie lag op $213,93.

Wij adviseren NVIDIA aan te houden in de lange termijn beleggingsportefeuille. Er zijn voorlopig geen indicaties dat de opmars zal haperen.