Belgische beurs stoot het hoofd

Het afgelopen jaar hebben de meeste aandelenbeurzen een sterk herstel laten zien na de forse coronacorrectie van begin 2020. Binnen Europa wisten meerdere indices eerder dit jaar al opwaarts uit te breken boven hun pre-coronatoppen en in enkele gevallen, waaronder dat van de AEX-index, ook een nieuw all-time high op het bord te zetten.

De Belgische beurs is echter nog niet zo ver. De Bel 20-index heeft wel een mooi herstel laten zien, maar noteert nog onder de toppen van de afgelopen jaren en ruim onder het oude all-time high uit 2007.

De Bel 20-index is samengesteld uit de 20 grootste beursgenoteerde ondernemingen in België. De drie aandelen met de zwaartste weging zijn momenteel AB InBev, KBC en UCB. Ik bespreek de technische plaatjes van de Belgische beurs en deze drie aandelen.

Bel 20-index stuit op weerstand

De beurs van Brussel (Bel 20-index) heeft sinds eind vorig jaar een sterke stijging laten zien, waarbij fors hogere toppen en bodems wijzen op koopkrachtige vraag. De index heeft echter binnen de stijgende trend het koersdoel rond weerstand 4198 punten (gevormd op 26 januari 2018) bereikt.

De opwaartse trend kan enkel worden voortgezet indien de Bel 20-index boven de laatste top weet te breken. Na een uitbraak boven de weerstand wordt 4759,01 punten het volgende opwaartse koersdoel. Dit is het all-time high uit 2007.

AB InBev mist overtuiging

De grootste bierbrouwer ter wereld, AB InBev, heeft de zwaarste weging aan de beurs van België. De resultaten van het bedrijf stonden al enkele jaren onder druk. De coronamaatregelen zorgden voor een extra dreun voor de bierverkopen. Toch lijkt het aandeel, met de versoepelingen in het vooruitzicht, de weg omhoog weer te hebben gevonden.

De trend van AB InBev is weer opwaarts gericht, maar oogt nog niet erg krachtig. Toppen en bodems lopen in elkaar over, wat aangeeft dat het ontbreekt aan overtuiging. Het technisch beeld oogt gematigd positief. Binnen de zwak stijgende trend hanteren we een koersdoel rond weerstand €75,26 (top van 10 januari 2020).

KBC stuit op toppenlijn

De Belgische bank KBC moet blijkbaar nieuwe krachten opdoen nu binnen de stijgende trend een consolidatie zichtbaar wordt. Dit signaleert een evenwicht tussen kopers en verkopers. De hogere bodems wijzen nog wel steeds op aanhoudende vraag. Voor een hervatting van de oude uptrend moet KBC boven de laatste top breken.

KBC is afgeketst op de dalende toppenlijn vanaf begin 2018. De opwaartse fase krijgt enkel een nieuwe impuls indien de laatste koerstop wordt gebroken. Het koersdoel ligt dan op €74,04 (gevormd op 27 april 2018).

UCB leeft op

UCB is een Belgische biofarmaceut actief in de ontwikkeling van innovatieve medicijnen. De koers van UCB heeft het afgelopen jaar onder druk gestaan. Na de sterke opleving van begin 2020 is de koers namelijk in een dalende trend terecht gekomen.

Het technisch beeld verbetert wel wat op korte termijn, nu de dalende beweging opwaarts wordt doorbroken. Dit geeft aan dat vraag wat begint aan te trekken. Voor meer technische verbeteringen is een doorbraak boven weerstand €89,10 (top van 29 januari) noodzakelijk. Voorlopig lijkt echte overtuiging voor een grotere stijging nog te ontbreken.