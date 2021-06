Powell èn Draghi over inflatie: toch maar even opletten

Even een vleugje 2017 op de financiële markten vandaag, met zowel Jerome Powell als Mario Draghi in het nieuws met quotes over inflatie. Die laatste is natuurlijk inmiddels premier van Italië, maar als de ex-ECB-president het I-woord in de mond neemt kijken we toch stiekem even op.

Powell komt wederom met de geruststellende woorden dat de oplaaiende inflatie een tijdelijk fenomeen zal blijken te zijn. "Het zijn geen factoren die leiden tot hogere inflatie op lange termijn." Wel geeft hij aan "waakzaam" te blijven.

Inflatiepaniek als in de jaren '70? Powell denkt van niet - https://t.co/pPXUQYGo3N pic.twitter.com/gvuiMwLBVC — BeleggerNL (@BeleggerNL) June 23, 2021

En wat zegt Mario Draghi vandaag in het Italiaanse parlement? Vrijwel hetzelfde, maar met een toevoeging: ga niet te hard op de rem staan, want we hebben de groei keihard nodig om onze schuldenberg te laten slinken.

Italian PM Draghi: Inflation Likely Temporary, But Attention Needed

Faster Growth Will Reduce Debt Burden — LiveSquawk (@LiveSquawk) June 23, 2021

Ruimhartig blijven stimuleren dus, is het devies en met die boodschap zal Draghi zich ook weer in Europa melden. Niet als onafhankelijke bankpresident die slechts kan oproepen tot een ruimer begrotingsbeleid, maar daadwerkelijk aan de onderhandelingstafel, tegenover de frugal four.

Italian PM Draghi: An Expansionary Fiscal Policy At The EU Level Is Essential For Italy To Achieve High Growth Rates After The Pandemic

- Italy Will Monitor The Spread Of New, Dangerous Coronavirus Variants Which Could Slow Down The Reopening Programme — LiveSquawk (@LiveSquawk) June 23, 2021

Het charmeoffensief richting EU lijkt inmiddels ingezet. Draghi's uitje met Ursula von der Leyen naar Cinecitta levert fraai beeld op.