De AEX weet de broek op te houden

De hogere AEX-bodem van de afgelopen week geeft aan dat kopers actief blijven op de Nederlandse aandelenbeurs.

Aandelen weten technisch goed stand te houden, ondanks teleurstellende macro-economische cijfers.

Slecht nieuws is goed nieuws

Marktanalisten denken dat tegenvallend economisch nieuws goed is voor de aandelenbeurzen. We zijn in de vreemde situatie terecht gekomen waarbij slecht nieuws eigenlijk goed nieuws is.

Omdat tegenvallende macro-economische cijfers op een minder overtuigend economisch herstel duiden, zouden centrale banken minder snel geneigd zijn op de monetaire rem te trappen. Daardoor zou de Federal Reserve langer de economie willen stimuleren met een ruim monetair beleid.

Deze redenering is ook merkbaar op de Nederlandse beurs. In elk geval lijkt de AEX technisch de broek op te houden.

Vandaag de AEX en de Relative Strength Index (RSI).

AEX vormt hogere bodem

De Nederlandse beurs heeft in de recente daling een potentieel hogere bodem gevormd rond het niveau van de voorgaande toppen. Zolang de AEX-index boven de top van februari weet te sluiten, blijft het technische plaatje redelijk.

Er is ruimte richting 718,50 punten (gevormd op 19 april). Wel met een eerste weerstandszone in de koersgap (rode cirkel) tussen 702,08 (high van 11 mei) en 710,83 punten (low van 10 mei).

De steun is iets aangepast naar 675,89 punten (de bodem van 19 maart). Het patroon met hogere bodems is intact, met de voorlaatste bodem rond 647,90 (van eind februari).







Relative Strength Index (RSI)

De RSI van de AEX heeft op korte termijn een lichte oversold conditie (uitverkocht) achter zich gelaten. Daarmee lijkt de RSI vanuit dezelfde waarde te bodemen als begin februari en begin maart. De lichte oversold condities werden indertijd vergezeld door stevige bodems in de AEX.

Let op, hieraan kunnen geen directe koop- of verkoopsignalen ontleend worden, want een index in een sterke dalende trend kan soms heel lang oversold blijven.

Het gaat bij de RSI vooral om divergenties (afwijkingen) tussen het koersverloop en de indicator zelf. Deze situatie treedt op indien de koers nog lagere bodems vormt, terwijl de RSI al hogere bodems begint te vormen. Dat zijn vaak signalen van een nakende trendverandering.