Experts: mei wordt dubbeltje op zijn kant, alle ballen op Shell

Het optimisme onder beursexperts is grotendeels verdampt, zo blijkt uit de maandelijkse Beursenquête van Corné van Zeijl van Actiam. De beleggingsprofs zetten vooral in op indexzwaargewichten Shell en Unilever. April is historisch gezien de beste beursmaand. In combinatie met een wereldwijde vaccinatieuitrol die op stoom kwam, goede kwartaalcijfers, een lage rente en een aanhoudend accommoderend beleid van centrale banken móest wel de goede kant opgaan voor beleggers, zo dachten de deelnemers aan de vorige peiling. Van die hooggespannen verwachtingen kwam uiteindelijk niet veel terecht. De AEX steeg met een bescheiden 1,1%. Het had erger gekund, maar na een veelbelovende start, ging het beurssentiment aan het einde als een nachtkaarsje uit. Aan de kwartaalcijfers lag het niet, meent Van Zeijl. "Die waren meer dan goed. En de bedrijven die de mooiste cijfers lieten zien werden daar ook goed voor beloond." Hij ziet een mogelijke verklaring in de stijgende rentes. De 10 jaars obligatierente eindigde op het hoogste niveau van de afgelopen 12 maanden. Verwachtingen mei: Enthousiasme goeddeels verdampt Voor de komende maand is het optimisme grotendeels verdampt. 28% van de 71 deelnemers denkt dat de AEX met meer dan 2% gaat stijgen. Een bijna vergelijkbaar aantal (27%) verwacht een daling. De stemming onder de beursexperts voor mei is als volgt: 28,2% is optimistisch (dat was vorige maand 49,3%)

45,1% is neutraal (tegen 28,4% vorige maand)

26,8% is pessimistisch (was 22,4%)

Saldo: +1,4%. Verwachtingen komende half jaar: Wat negatiever Voor de lange termijn is het aantal pessimisten licht in de meerderheid. Sommigen denken dat al het mogelijke positieve nieuws nu wel in de koers is verwerkt. Anderen vrezen dat het economische herstel zal leiden tot een verder oplopende rente. De optimisten daarentegen gaan van de positieve effecten van het sterke winstherstel uit. Dit zijn de verwachtingen voor de komende zes maanden: 31,0% is optimistisch (dat was vorige maand 32,8%)

35,2% is neutraal (tegen 35,8% vorige maand)

33,8% is pessimistisch (dat was 31,3%)

Saldo: -2,8% Wat is het effect van het belastingplan van Biden? De speciale vraag ging over het belastingplan van de Amerikaanse president Joe Biden, dat de gemoederen nogal bezighoudt. Van Zeijl was benieuwd hoe de experts de effecten hiervan inschatten. Verwachten zij: een positief effect op de economie door de stimulans?

per saldo een neutraal effect op de economie?

een negatief effect door de bijeffecten van de hogere belastingen? Veruit de meeste experts zijn optimistisch gestemd: maar liefst 60% verwacht dat het belastingplan positief gaat uitpakken voor de economie. 27% denkt dat het per saldo niet zoveel uitmaakt. En de resterende 13% vreest een negatief effect.



In de commentaren werd er nog wel op de lange- en de korte-termijneffecten gewezen. Aandelenkeuzes april: Verkeerd gegokt Een vast onderdeel van de Actiam Beursenquête zijn de meest en minst favoriete aandelen van de beursexperts: de toppers en floppers. Hoe hebben de deelnemers aan de vorige peiling het eraf gebracht? Niet best, zo blijkt. En dat is nog een understatement: per saldo daalde het mandje met getipte aandelen met 5,3%, terwijl de flopaandelen juist 3,9% koerswinst mochten bijschrijven.



Geen enkel aandeel uit het toplijstje maakte zijn favorietenrol waar. De koersstijging van Adyen bezorgde veel experts vorige maand hoogtevrees, maar het aandeel zette zijn zegetocht voort. Just Eat Takeaway zag de beurswaarde zelfs met bijna dubbele cijfers stijgen, terwijl met afstand de meeste experts met een boog om dit aandeel heen liepen. Bij de keuzes die de IEX-lezers hadden gemaakt, zien we overigens eenzelfde patroon. Ieder aandeel in de portefeuille met toppers eindigde zuidwaarts, terwijl de floppers juist hun weg vonden naar het noorden. Daarmee komt er een voorzichtig einde aan de winning streak van de afgelopen drie maanden, aldus Van Zeijl. Per saldo laat een long/short-portefeuille ondanks deze dramatische performance dit jaar nog wel een plusje zien. Toppers april

Rendement

Floppers april Rendement

Aegon -4,5% Just Eat Takeaway +9,4% BESI -5,8% Adyen +7,2% Ahold Delhaize -5,7% Unibail-Rodamco-Westfield +0,4% Royal Dutch Shell -5,7% Wolters Kluwer +1,5%

Keuzes mei: Shell torenhoog favoriet Tot slot de keuzes voor mei. Waar moeten we volgens de beursexperts onze kaarten op zetten en welke aandelen kunnen we beter mijden? Shell blijkt torenhoog favoriet. Van de winstcijfers zal het niet komen want die zijn onlangs al geweest. Er gaat komende maand nog wel een beetje dividend af. Op een gezamenlijke tweede plaats vinden we Unilever en Aegon. Ahold Delhaize, Heineken en ASML maken het boodschappenlijstje compleet. Ahold staat al het hele jaar in het toplijstje, merkt Van Zeijl op. Maar echt overtuigend uitbreken wil het aandeel nog niet: twee maanden leverden een outperformance op en twee maanden een underperformance. Zou de koers deze maand dan eindelijk door het dak gaan? In het beruchte rechterrijtje staat Just Eat TakeAway wederom fier bovenaan. Ook van Unibail-Rodamco-Westfield en Adyen moet u het niet hebben aldus de experts. Toppers mei

Saldo*

Floppers mei Saldo*

Royal Dutch Shell 8 Just Eat Takeaway -11 Aegon 5 Unibail-Rodamco-Westfield -8 Unilever 5 Adyen -8 Ahold Delhaize 4 Prosus -3 Heineken 4 ASML 4 * Het saldo staat voor het aantal positieve min het aantal negatieve antwoorden.

