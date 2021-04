Biden bevestigt belastingplannen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse president Joe Biden heeft woensdagavond zijn reeds uitgelekte belastingplannen bevestigd tijdens zijn 'American Families Plan'. De president wil de vermogenswinstbelasting voor rijke Amerikanen, dat wil zeggen huishoudens die meer dan een miljoen verdienen, verhogen van de huidige 20 naar 39,6 procent. In combinatie met een bestaande toeslag op beleggingsinkomsten komt het effectieve belastingtarief voor beleggers daarmee uit op circa 43 procent. Verder kondigde Biden aan 1,8 biljoen dollar te willen investeren in binnenlandse prioriteiten, zoal onderwijs en kinderopvang. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

