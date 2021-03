TA: Unilever underperformer

Bericht delen via:

Unilever blijft ver achter bij de prestaties van de AEX, een underperformer dus.

Afgelopen week besprak mijn collega Wouter Slot hier de sterkere sectoren van de aandelenbeurzen. Want het is niet alleen goed om te weten welke kant de beurs opgaat. Je moet ook weten welke sectoren voor de volgende beursrally verantwoordelijk zullen zijn. Pas daarna is het selecteren van individuele aandelen verstandig.

Het is vast niet uw meest favoriete onderwerp, maar vandaag laat ik mijn licht schijnen op de zwakkere broeders van de aandelenbeurs.

BOB-indicator

Om te bloot te leggen hoe een sector presteert ten opzichte van de betreffende beursindex, gebruiken wij de BOB-lijn. Deze indicator vergelijkt de prestaties van de onderliggende sector of aandeel met die van de rest van de markt.

Het principe is vrij eenvoudig: een dalende BOB-lijn wijst op achterblijvende prestaties. De betreffende sector zou je dan moeten mijden. De BOB-lijn wordt op onderstaande grafieken weergegeven door de glooiende doorlopende blauwe lijn.

Momenteel zie ik dat enkele Europese sectoren serieus achterblijven. Dit zijn dus duidelijke underperformers. Aandelen die achterblijven bevinden zich onder andere in de volgende sectoren:

Financial Services

Food & Beverage

Healthcare

Real Estate en

Telecom.

Vandaag neem ik één zwakke sector onder de loep: Food & Beverage. Maar eerst laat ik mijn licht schijnen op een opvallende Nederlandse underperformer: zwaargewicht Unilever.

De beurs staat de afgelopen jaren niet te juichen voor het aandeel Unilever. Volgens analisten is het bedrijf niet 'corona-proof' en heeft het last van ongunstige valutaverhoudingen.

Unilever korte termijn: Verkoopdruk houdt aan

Unilever bevestigt de neerwaartse trend door het patroon met lagere koerstoppen. We zien nog steeds neerwaarts potentieel. Er ligt steun rond €38,42 (bodem van 16 maart 2020). Unilever heeft weerstand rond €50,52 (de top van 26 januari).

Het feit dat de koers van Unilever ver onder de oktobertop van vorig jaar noteert (rond €53 euro) geeft aan dat het aandeel achter blijft bij de rest van de markt.



Unilever lange termijn: Zwakjes

Unilever is technisch verzwakt nu de bodems van eind 2020 rond €46 en €48 niet wisten stand te houden. Eerder al verliet Unilever de stijgende trend van vorig jaar en werd een lagere top gevormd, hetgeen eveneens zwakte signaleerde.

Er komt neerwaarts potentieel vrij, richting de steun van €38,42 (de bodem van 20 maart 2020). Weerstand ligt op €53,66 (de top van 13 november 2020).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde van Unilever laat een neerwaarts verloop zien. Dit wijst op een negatieve technische conditie. De B.O.B.-indicator (blauwe lijn) is zwak en geeft aan dat Unilever achterblijft bij de rest van de markt.





Unilever meerjaren grafiek: Uptrend gebroken

Het lijkt erop dat Unilever de 12-jarige uptrend achter zich heeft gelaten. Bovendien heeft het aandeel eind vorig jaar rond €53,85 een lagere koerstop achter gelaten, die de verkoopdruk bevestigt.

Dit zijn geen signalen die op korte termijn een koopkans dichterbij brengen.



Europese sector Food & Beverage blijft zwak

De Europese voedingsector is de afgelopen maanden stevig hersteld. Desondanks adviseren we voorzichtig te blijven. De relatieve performance van de sector is erg slecht.

De dalende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft aan dat deze sector minder presteert dan de markt. De B.O.B.-indicator vergelijkt het koersverloop van de sector Food & Beverage met dat van het Europese marktgemiddelde.

De steun ligt rond 484,70 punten (de bodem van 26 februari) en de weerstand rond 535,08 punten (de top van 20 november 2020).