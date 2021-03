TA: De juiste sectoren

Bericht delen via:

Het sentiment op de aandelenmarkten blijft positief. De Amerikaanse Dow Jones index heeft weer een nieuw all-time high weten neer te zetten, de Nederlandse beurs vormt een mogelijke hogere koersbodem en de Euro Stoxx 50 index is sterk opgelopen tot aan de weerstand.

Euro Stoxx 50 index

Het Europese beursgemiddelde, de Euro Stoxx 50 index, heeft de afgelopen maanden een mooie stijging laten zien. Een belangrijke lange-termijn weerstand, gevormd door meerdere oude toppen, is nu echter bereikt. Wanneer dit niveau wordt doorbroken, zal de lucht verder opklaren en kan de Europese index verder omhoog.

Lange tijd is de technologiesector de aanjager geweest van de sterke stijging van de aandelenbeurzen. De laatste maanden zien we echter dat ook andere sectoren goed aantrekken. Welke sectoren gaan voor de volgende stijging zorgen?

BOB-indicator

Om te signaleren of een aandeel of sector een outperformance laat zien ten opzichte van de brede index, gebruiken wij de BOB-lijn. Deze indicator vergelijkt de prestaties van de onderliggende waarde met die van de index.

Als we de prestaties van alle Europese sectoren af zetten tegen die van de Euro Stoxx 50 index, zien we welke sectoren momenteel het beste presteren en dus een grotere weging in de portefeuille verdienen. Aangezien een ingezette trend vaak een langere tijd wordt voortgezet, bieden deze sectoren ook de komende periode mooie kansen.

Momenteel zie ik een duidelijke outperformance bij drie Europese sectoren: De auto-, banken- en verzekeringssector. Ik loop ze hieronder kort langs.

Autosector

De Europese autosector wordt gedomineerd door autobouwers uit Duitsland en Frankrijk. De autosector heeft vol ingezet op de omschakeling naar nieuwe technieken en elektrische modellen en lijkt daar de vruchten van te gaan plukken.

Sinds medio 2020 vormt de sector hogere toppen en bodems, wat duidt op aanhoudende vraag. De doorbraak boven de toppen van 2019 heeft ruimte vrijgemaakt voor een grotere stijging. De BOB-lijn (blauwe lijn) loopt mooi omhoog en geeft hiermee aan beter te presteren dan het Europese beursgemiddelde.





Bankensector

De Europese bankensector maakt een opwaartse draai. Geholpen door de oplopende kapitaalmarktrente lijken de meeste banken uit hun dal te kruipen. Grote spelers in de Europese bankensector zijn onder andere BNP Paribas, ING en Deutsche Bank.

De opmars van de bankensector is pas recent ingezet en heeft nog wat weerstanden te overwinnen. Het technsch plaatje is echter al flink opgeklaard en de BOB-lijn draait mooi omhoog.





Verzekeringssector

De Europese verzekeringssector heeft al een mooi herstel laten zien, maar zou de komende tijd nog verder kunnen oplopen. Het technisch beeld van de sector oogt positief en er is nog wat potentieel tot aan de eerste serieuze weerstand.

Onder aanvoering van Allianz en AXA kan de sector het herstel verder vormgeven. De BOB-lijn is begin dit jaar omhoog gedraaid wat aangeeft dat deze sector momenteel beter presteert dan de Euro Stoxx 50 index.