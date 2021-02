TA: Duitse beurs waagt nieuwe sprong

De Duitse beurs talmt al een paar weken rond de 14.000-puntengrens. Hier ligt ook een horde, over de toppen van de afgelopen 3 jaar. Het verloopt allemaal nog erg aarzelend, maar heel langzaam wordt deze barrière overwonnen.

Overigens ligt het laatste intraday high rond de top van 8 januari op 14.131,52 punten. Dit is slechts een kortetermijnhorde, maar deze top is dus nog niet gebroken. Het intraday high van gisteren 8 februari lag op 14.169,49punten, maar het slot op 14.059,91 punten.

De conditie van de DAX lijkt op korte termijn iets aan te trekken. Technisch heeft de Duitse beurs in de afgelopen weken een kleine aanloop genomen om vervolgens de sprong te wagen. Ik heb al eerder op een uitbraak gewezen, toen nog zonder succes.

Na een drietal pogingen, kan de uitbraak waarschijnlijk nu slagen. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat er meer dynamiek in het koersverloop komt, want de huidige sprong is nog broos en aarzelend.

Indien de sprong boven de 14.000-puntengrens overtuigend is en wordt vastgehouden, dan springen enkele technische seinen op groen:

Een 3-jarige hoofd & schouder wordt opwaarts voltooid

De opwaartse trend, die in 1976 is ingezet, wordt voortgezet

Overigens zijn de economische cijfers thans niet eenduidig. Volgens het Duitse federale statistiekbureau begint de industrie, na 7 maanden groei, te stagneren. Daar staat tegenover dat het economisch herstel van de coronacrisis in de zomer vaart zal krijgen. Die voorspelling deed de Europese Centrale Bank (ECB) afgelopen weekend.

Ik bekijk de grafiek van de Duitse beurs om te beoordelen wat die aangeeft. Eerst de AEX.

AEX-index veert op vanaf steun 632,12

In de recente terugval heeft de AEX-index een hogere bodem achtergelaten, boven steun op 632,12 punten (top 21 februari 2020). Hiermee is de stijgende trend gevalideerd. Koersdoel ligt rond 703,18 punten (intraday high gevormd op 5 september 2000).

Het potentieel tot aan het all-time high van 21 jaar geleden bedraagt thans 6,85%. Versus de steun bedraagt het rusico een kleine 4%. Hiermee komt de huidige risk/reward uit op 1,75.

Duitse beurs breekt nipt door 3-jarige weerstand

De DAX -ndex in Frankfurt heeft de vroegere weerstand 14.000 punten net gebroken. Deze doorbraak is nog te klein om een nieuwe verbetering aan te geven. Een harde voorwaarde voor een belangrijke verbetering van het technische plaatje, is dat de DAX index erin slaagt om boven deze oude horde te blijven.

Dan mag een positief koersverloop verwacht worden richting weerstand 16.500 punten (berekend koersdoel). Steun ligt op 13.009,48 punten (bodem van 11 december 2020). Overigens ligt het laatste intraday high rond 14.131,52 punten, te weten de top van 8 januari. Deze top is dus nog niet gebroken.

Wat is nodig om de uitbraak te doen slagen:

Een doorbraak mag niet direct gevolgd worden door een te grote terugval. In dat geval is er sprake van een false move

Belangrijk is dat de uitbraak een hoge dynamiek moet kennen. Het betreft immers een 3-jarige horde, waar dus al vaker stevige winstnemingen zijn opgetreden

Op de dag van een geldige uitbraak dient de DAX index bovenin de dagrange te eindigen.

Gigantische hoofd & schouderformatie

Op 3 jarige horde van de Duitse beurs is op de grafiek afgebakend met de horizontale rode stippellijn. Technisch bezien vormt dit de weerstand van een gigantische hoofd & schouderformatie:

Het dieptepunt van begin vorig jaar vormt het 'hoofd' (letter H op de grafiek hieronder)

De lows van eind 2018 en eind 2020 vomen de 'schouders' (letters S op de grafiek hieronder)

Na een solide en overtuigende uitbraak wordt dit koerspatroon voltooid, waarna 16.500 punten het eerstvolgende opwaartse koersdoel wordt.

Het uiteindelijke koersdoel op basis van de volledige hoofd & schouderformatie ligt rond 19.334 punten.