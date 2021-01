TA: Trend AEX blijft sterk

Bericht delen via:

Ondanks zorg over de de coronacrisis blijft de Nederlandse beurs technisch zeer sterk.

Aandelenbeleggers volgen de coronacrisis op de voet, maar stappen nog niet en masse uit. Ondanks het blijvend hoge aantal coronagevallen en nieuwe beperkende maatregelen oogt het technische beeld van aandelen sterk.

Het Amerikaanse steunplan van bijna 2 biljoen dollar van president-elect Joe Biden biedt wat positief tegenwicht.

Stijgend verloop

Toch doet de Nederlandse beurs het niet slecht. Dit jaar wist de AEX zo'n 4,3% op te lopen, waarvan 1% vorige week.

Trendmatig doet de AEX het ook prima, met sinds eind oktober een fraai stijgend verloop. Sinds die bodem rond 527,86 punten is de AEX met ruim 23% opgelopen.

... en sterk omzetprofiel

Verder blijft ook het omzetprofiel van de AEX ijzersterk, met recent de hoogste stand van de afgelopen 12 maanden voor de moneyflow-indicator.

Enig minpuntje vormt de hoge stand van de RSI. Deze wijst op een overbought conditie op de Nederlandse beurs.

Markten rekenen erop dat de ECB ruimhartig zal blijven in haar monetaire beleid. Bovendien zorgt de negatieve rente ervoor dat beleggen in aandelen momenteel het enige alternatief is.

Vandaag bespreek ik de AEX-index, alsmede de moneyflow.

Nederlandse beurs ontwikkelt zich technisch nog steeds sterk

De AEX-index ontwikkelt zich technisch bezien zeer krachtig. Duidelijk hogere koersbodems die steevast ruim boven voormalige koerspieken worden gevormd, signaleren gretige kopers in de markt en een zeer koopkrachtige vraag.

Het koersdoel binnen de opwaartse trend ligt rond de weerstand van 703,18 punten (gevormd op 5 september 2000). De top van 21 februari 2020 fungeert als eerste steun op 632,12 punten.







Positieve geldstromen

De moneyflow-indicator van de AEX loopt verder op. De instroom van vers kapitaal op de Nederlandse beurs blijft toenemen.

De moneyflow-indicator geeft de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer. In de berekening van deze indicator worden de beursomzetten op het Damrak en het koersgedrag cumulatief verwerkt.

Een stijgende moneyflow duidt op de instroom van vers kapitaal.



Nederlandse beurs over-gekocht

Enig puntje van zorg vormt de overbought conditie van de Nederlandse beurs. We lezen dit af aan der hoge stand van de RSI (Relative Strength Index in de onderste helft van de grafiek hieronder).

Bij een stand van 70 of hoger signaleert deze indicator dat de Nederlandse aandelenmarkt iets te hard vooruit is gelopen. Dit maakt een tussentijdse correctie mogelijk, maar niet zeker.