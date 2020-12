Slotcall: +6,2%

Het is een jaar geweest waar we over dertig jaar nog zullen napraten. Het bizarre is dat de AEX-herbeleggingsindex met een plus van 6,2% redelijk in de buurt sluit van het langjarig gemiddelde van 7% a 8%.

Er zullen echter weinig beleggers zijn die hierbij in de buurt komen. Enerzijds is er een groep winnaars die vooral technologie-aandelen in portefeuille heeft. Anderzijds zijn er de verliezers die met name positie hebben in waarde-aandelen zoals Royal Dutch Shell, ING en Unilever.

Spreiding zeer belangrijk

Wat mij betreft zijn de echte toppers diegene die een rendement van circa 5 a 10% hebben behaald. Deze groep beleggers heeft naar alle waarschijnlijkheid de beste spreiding in zijn beleggingsportefeuille aangebracht. Voor mij geldt les nummer 1: spreiden, spreiden en nog eens spreiden.

Zo voorkomt u traumatische beleggingsjaren. Voor mijzelf was dat 2014, toen ik bijna alleen maar olie-aandelen in portefeuille had. Alle assetcategorieën gingen omhoog, op eentje na. Juist, olie. De beurs klom zo'n 20% en ik stond 20% in het rood. Ik hoor het Bob Homan nog zeggen: "u moest dit jaar wel erg uw best doen om geen rendement te maken"."Dat nooit weer, dacht ik".

Sindsdien ben ik gaan spreiden over verschillende sectoren. Omdat ik steeds meer verschillende aandelen wilde kopen, moest ik mij meer gaan verdiepen in deze bedrijven. Door mijn twee verschillende studies kon ik dit onmogelijk zonder hulp doen, dus besloot ik lid te worden van Beleggersbelangen en daarna IEX-Premium.

Niet wetende dat ik ooit zelf voor IEX zou gaan werken. Zowel Beleggersbelangen als IEX-Premium hebben mij geholpen om een betere belegger te worden en daar ben ik de analisten van dienst dankbaar voor.

De lijstjes

Omdat het de laatste dag van het jaar is, zet ik de beste- en slechtste aandelen van het Damrak nog eens op een rij. Wat opvalt, is dat de toppers van 2020 vandaag de markt outperformen en de floppers juist achterblijven. Een typisch gevalletje windowdressing.

AEX top 5

Adyen is misschien wel de grootste winnaar van de coronacrisis. Door de lockdownmaatregelen is het online betalingsverkeer explosief gestegen. Hetzelfde geldt voor de waardering. Het aandeel handelt tegen 150 keer de verwachte winst over 2021.

Adyen (+160,6%) ASMI (+79,7%) ASML (+50,8%) IMCD (+34,0%) Prosus (+32,8%)

AEX flop 5

De afwijzing van Filgotinib als reumamedicijn door de Amerikaanse toezichthouder FDA hakt er in. In een interview met BNR gaf CEO Onno van de Stolpe aan dat het nog jaren gaat duren voordat het aandeel weer in de buurt komt van het oude record van €250.

Galapagos (-56,9%) Unibail Rodamco (-54,1%) ABN Amro (-50,6%) Royal Dutch Shell (-44,2%) ING (-28,5%)

AMX top 5

Corbion is wat mij betreft een verrassende naam in dit rijtje. Ik moet bekennen dat ik het fonds in mijn artikelen niet vaak heb genoemd.

Corbion (+64,1%) Besi (+43,9%) PostNL (+38,7%) Arcadis (+30,1%) Flow Traders (+25,6%)

AMX flop 5

Deze namen kon u verwachten in dit lijstje. De olie-, luchtvaart- en winkelvastgoedsector was dit jaar een groot drama. Alleen TKH valt mij erg tegen. Dit is toch een technologiebedrijf?

Fugro (-61,9%) Air France-KLM (-48,4%) Eurocommercial Properties (-38,5%) NSI (-24,4%) TKH (-20,8%)

ASCX top 5

De absolute ster is Alfen gebleken. Sinds de beursgang in 2018 is het aandeel zelfs verachtvoudigd. De energiespecialist is goed gepositioneerd om de grote winnaar te worden van de duurzaamheidsrevolutie. Daar is de waardering ook naar, want het fonds noteert momenteel tegen 69 keer de verwachte winst over 2021.

Alfen (+402,4%) Avantium (+103,8%) Vivoryon (+65,6%) Ordina (+41,3%) Sif (+32,3%)

ASCX flop 5

Dit is niet de eerste keer dat Wereldhave bovenaan dit lijstje noteert. De schuldgraad is te hoog en er staan stevige afwaarderingen te wachten. Daarom ziet het bedrijf zich genoodzaakt om zijn Franse winkelcentra in de etalage te zetten.

Wereldhave (-46,5%) BAM (-36,5%) Sligro (-29,4%) Lucas Bols (-29,1%) Ajax (-24,8%)

Tot slot rest mij u een prettig en vooral gezond 2021 te wensen.