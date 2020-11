Slotcall: Koersexplosie Pharming

De AEX (+0,2%) doet het vandaag rustig aan. Dit is niet verrassend, want de Amerikaanse beurzen zitten vandaag op slot in verband met Thanksgiving. Toch gebeurt er onderliggend nog voldoende.

De grote winnaar van de dag is Pharming (+17,4%). Het bericht dat het biotechbedrijf de eerste concrete stappen heeft gezet voor een notering aan de Nasdaq wordt met gejuich ontvangen. Tevens is het positief voor de zittende aandeelhouders dat er geen extra aandelen worden uitgegeven.

Toch komt het nieuws niet geheel uit het niets. Eind oktober maakte het management al duidelijk dat het aanstuurt op een tweede notering in de VS. Het is dus opvallend dat de koers er zo vandoor speert. Wat misschien meespeelt, is dat Pharming bij de particuliere belegger zeer populair is.

Als de koers in de lift zit dan duikt iedereen er weer op. Dit blijkt wel uit het volume. Er zijn vandaag meer dan 43 miljoen stukjes verhandeld en dat is zeven keer het gemiddelde dagvolume. Dat kunnen eerlijk gezegd niet alleen maar particuliere beleggers zijn geweest. We houden het voor u in de gaten.

Basic-Fit onderuit

De grootste verliezer op het Damrak is Basic-Fit (-5,6%). Dat terwijl er vandaag geen nieuws naar buiten is gekomen over de sportschoolketen. De koersbewegingen van de laatste paar dagen zijn vreemd. Dinsdagavond melde de Franse President Emmanuel Macron dat sportscholen in het beste scenario pas op 20 januari open mogen.

Slecht nieuws, maar de koers van Basic-Fit ging gisteren meer dan 3% omhoog. In de slotcall van gisteren zei ik al dat ik er helemaal niets van begreep. Vandaag zien we hierop waarschijnlijk een correctie.

In België is er nog helemaal niets bekend over een eventuele opening van de sportscholen. Desalniettemin ben ik nog altijd positief over het aandeel. In het onderstaande artikel leest u waarom.

Basic-Fit: Dit is nog maar het begin #Basic-Fit https://t.co/vIjLMNonY5 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 10, 2020

Altice

Ondanks dat de koers van Altice (+1,5%) zich al een tijdje boven het bod van €4,11 beweegt, loopt het aandeel steeds verder op. Dat is opvallend, want het is nog maar de vraag of oprichter Drahi bereid is meer geld neer te leggen voor de kabelaar.

De Frans-Israëlische miljardair kan via een ingewikkelde instructie de macht grijpen zonder dat 95% van de aandeelhouders instemt met het bod. Met dit in het vooruitzicht is de IEX-Beleggersdesk zeer terughoudend over deze belegging.

Of u het aandeel ook moet verkopen, leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De rentes blijven vandaag dicht bij huis. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier zakt een basispuntje naar -0,50%.