BeursVandaag: Reality check

Amerika heeft eindelijk een nieuwe president gekozen. De komende maand zullen we uitvinden of de huidige president in januari vrijwillig de sleutels van het Witte Huis zal overhandigen, of dat ze uit zijn vingers getrokken moeten worden.

Hoe dan ook, de sfeer op de markt is na de definitieve overwinning van Joe Biden nog steeds prima, net als vorige week, toen de swing states op CNN langzaam van rood naar blauw verschoten.

De openingsindicatie is overtuigend groen op een AEX van 582, de belangrijkste beurzen in Azië plussen al even overtuigend, de golf kwartaalcijfers loopt ten einde en nu de afleiding van de verkiezingen verdwijnt zal het coronavirus weer kopzorg nummer één worden.

Hoe ligt de markt erbij?

Azië swingt: de Nikkei tikt de hoogste stand sinds 1991 aan

De olieprijs loopt iets op, maar is vrij stabiel rond €38

De dollar blijft wegzakken; EURUSD hikt tegen 1,19 aan

Goud loopt weer wat op, bitcoin maakt even pas op de plaats na de spetterende bull run van de laatste maand

Dat waren de presidentsverkiezingen, de waan van de dag kan weer geheel worden bepaald door het coronavirus. Terecht ook, want hoewel in Nederland een bemoedigend knikje omlaag te zien is (besmettingen per miljoen inwoners), is het beeld er in Europa en Amerika niet vrolijker op geworden.

Bron:FT

En dat betekent: meer of langere lockdowns en nieuwe economische schade. De vraag is: hoe groot wordt die schade?

???? *BANK OF #FRANCE: LOCKDOWN WILL CUT ACTIVITY TO 12% BELOW NORMAL - BBG

*FRANCE'S LATEST LOCKDOWN HIT COMPARES WITH 31% DURING APRIL — Christophe Barraud?? (@C_Barraud) November 9, 2020

Bemoedigend is dan weer wel dat het breed verwachte herstel in Q3 in zowel Amerika als Europa sterker was dan de meeste analisten voorzagen.

86% of $SPX companies have beaten EPS estimates to date for Q3, which is the highest EPS beat % since FactSet began tracking this metric in 2008. https://t.co/MkOuVFkzDT pic.twitter.com/c45AanmRpg — FactSet (@FactSet) November 6, 2020

Meer daarover in de uitgebreide vooruitblik op de beursweek door collega Niels Koerts.

Bedrijven in het nieuws

Behalve de laatste paar cijferrapportages (vandaag DPA Groep, woensdag ABN Amro) staat deze week ook in het teken van aandeelhoudersverzet. De BAVA van dinsdag wordt een hele belangrijke voor Unibail-Rodamco, de VEB kondigt al aan tegen de geplande emissie te stemmen.

Ook bij Altice groeit het verzet tegen het bod van topman Drahi op zijn eigen tent. Het aandeel sloot vrijdag een dubbeltje boven de prijs die Drahi ervoor over heeft.

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:25 Wakkerman wordt financieel topman Pharming

07:24 Distributeur B&S Group blijft malaise in reisbranche voelen

07:01 VEB tegen emissie Unibail-Rodamco-Westfield

07:01 Industriële productie omlaag in september

06:39 'Verzet tegen bod op Altice groeit'

06:25 Nikkei op hoogste niveau sinds 1991 na winst Biden

08 nov Blik beleggers op nasleep verkiezingsstrijd VS en corona

08 nov Investeerders azen op Adidas-dochter Reebok

Vandaag op de agenda

08:00 DPA Group Q3-cijfers

08:00 Infineon Q3-cijfers

13:00 McDonald's Q3-cijfers

22:00 Nikola Q3-cijfers

Volgt u ons al op social media? Volg ons op Facebook, Twitter en Youtube voor het laatste nieuws en nieuwe video's.

Volg IEXnl op Twitter Volg @beleggersdesk op Twitter Volg @pieterkort op Twitter

En dan nog even dit

It's the coronavirus, stupid

President-elect Joe Biden said he would appoint a 12-member coronavirus task force on Monday https://t.co/QAjJZMhOCW — Bloomberg (@business) November 8, 2020

De beursopening werd vandaag mede mogelijk gemaakt door:

Melania zet beurs vandaag 2% hoger. ?? https://t.co/LqIujv2y5I — Nico A. Inberg (@NicoInberg) November 9, 2020

Prima naam voor een CFO

It ain't over 'til it's over

Betting odds still give a 9% chance of #Trump winning the #USElection2020 pic.twitter.com/sKinG417OO — jeroen blokland (@jsblokland) November 9, 2020

Als je baas het Four Seasons wil boeken en je niet zo handig met Google bent

In case you missed it, the Trump campaign called a press conference this morning in the parking lot of "Four Seasons Total Landscaping" in Philadelphia. The assumption is that they meant to book the Four Seasons hotel but made a mistake and just went with it. Seriously. https://t.co/K0w7wqoUs1 — BILL OAKLEY (@thatbilloakley) November 7, 2020

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.