Tracker Tips: Synthetische ETF’s Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Overig Categorie: Trackers

Bij synthetische ETF’s wordt de onderliggende benchmark gevolgd met gebruikmaking van derivaten: doorgaans een zogeheten swap-transactie met een tegenpartij. Synthetische ETF’s zijn vaak risicovoller dan fysieke ETF’s, waar de onderliggende stukken daadwerkelijk worden aangekocht, maar kennen ook pluspunten. Het belastingvoordeel op sommige assets geeft de belegger een hoger dividendrendement. Deze vorm van beleggen is in sommige gevallen weer populairder aan het worden. I500 BlackRock heeft een synthetische versie van zijn S&P 500-ETF gelanceerd naar een op swap gebaseerde structuur van Amerikaanse aandelen in de populaire index. De iShares S&P 500 Swap UCITS ETF met ticker I500 en isincode IE00BMTX1Y45 is intussen verhandelbaar op Euronext Amsterdam en kost 0,07% op jaarbasis. Amerikaanse zakenbanken JP Morgan en Citi zijn de huidige swap-tegenpartijen en dit aantal zal groeien naarmate de activa in de ETF toenemen. BlackRock heeft ook een fysiek gerepliceerde versie van I500, de € 31 miljard grote iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX), die daarmee in de Europese markt het meest belegde vermogen onder beheer heeft. Belastingvoordeel Bij Amerikaanse aandelen zijn er voordelen bij het beleggen in synthetische ETF's. Synthetische ETF's zoals I500 betalen geen bronbelasting op dividenden, aangezien het vervangende mandje van de ETF beperkt is tot niet-dividenduitkerende aandelen. Volgens Brett Pybus, hoofd van iShares EMEA en productstrategie bij BlackRock, kan dit leiden tot een prestatieverbetering van 0,30%. Fysieke ETF’s met een vestiging in Luxemburg betalen 30% bronbelasting over Amerikaanse aandelendividenden, terwijl in Ierland gevestigde ETF's 15% betalen. De vraag naar synthetische ETF's op Amerikaanse aandelen was dit jaar hoog, aangezien beleggers proberen te profiteren van de belastingvoordelen van de structuur. In februari dit jaar zag fondsenaanbieder Invesco zijn synthetische S&P 500, de Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS), door de $10 miljard-barrière breken. Tegenpartijrisico Synthetische ETF's hebben door de swap-structuur tegenpartijrisico. Dit is het risico dat de tegenpartij van een transactie niet aan zijn contractuele verplichtingen kan voldoen. Het risico wordt op dit vlak vaak gedempt door bijvoorbeeld het aanhouden van onderpand. Beheerders van fysieke ETF’s daarentegen doen vaak aan securities lending. Hierbij worden de stukken aan derden uitgeleend tegen een vergoeding, die in de regel gedeeltelijk ten goede komt aan de belegger. Hierdoor loopt u met synthetische ETF’s derhalve een vergelijkbaar risico. Historisch gezien zijn er geen al te grote verschillen qua rendement tussen synthetische en fysieke ETF’s in het algemeen. Ook tussen de aanbieders zijn er geen duidelijk consistente afwijkingen. Selectie De keuze van BlackRock om voor specifieke ETF’s doelmatige replicatiemethodes op de markt te brengen, is goed voor de belegger. Het biedt u de mogelijkheid om tot een passende en efficiënte beleggingsbeslissing te komen. Het is daarbij belangrijk om goed te begrijpen waar u in belegt en het verband tussen risico en rendement niet uit het oog te verliezen.

Michael Mooijer is directeur bij Fresh Funds en heeft als specialisme Exchange Traded Funds (ETF’s). De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.