TA: ING op de bodem van het ravijn

Aan de rand van het ravijn bloeien de mooiste bloemen, luidt een volkswijsheid. Dit is een metafoor waarbij de beste resultaten tegelijkertijd de grootste risico's dragen.

Geldt dit ook voor aandelen op de bodem van het ravijn? ING biedt een stevig potentieel voor wie een gokje aandurft.

Is het aandeel ING rijp voor herstel? Vanaf het hoogste punt begin jaar is de beurswaarde van ING met 60% gedaald. Bovendien heeft de zeer krachtige bodem uit 2011 rond €4,21 het aandeel opgevangen.

Rente weer boven 0

De 10-jaars Nederlandse kapitaalmarktrente is weer boven de 0-lijn gebroken, voor het eerst sinds begin 2019.

De financiële sector zal opgelucht ademhalen, nu de verhoudingen op de rentemarkten normaliseren. Daags nadat de rente weer positief werd, schoten de koersen van Nederlandse financials met vele procenten tegelijk omhoog.



Ik denk niet dat alleen een positieve kapitaalmarktrente een reden is om vol in financiële waarden te stappen. Wel valt me op dat sommige aandelen, zoals ING, een uitermate belangrijke steun zijn genaderd.

In deze column bespreek ik de AEX, de rente en het aandeel ING.

Nederlandse beurs legt bodem

De AEX-index gaat stabiliseren. Al een dag of vier blijft de beurs hangen rond de 400-puntegrens. De Nederlandse beurs legt hiermee de bodem voor een eerste herstel. Vooralsnog is het potentieel hiervan beperkt tot de weerstand rond 482,05 punten (gevormd op 10 maart).

De steun ligt in de zone tussen 389,60 en 409,23 punten.



Het eerste potentieel is beperkt tot de weerstand rond 482,05 punten (gevormd op 10 maart). De steun ligt in de zone tussen 389,60 en 409,23 punten.

Rente woor positief

De 10-jaars Nederlandse kapitaalmarktrente is boven de toppen van december en januari gebroken. Al veel eerder was de dalende trend van de voorgaande jaren gebroken. Bovendien zien we de contouren van een dubbele bodem.

Op de grafiek zien we ruimte tot de weerstand weerstand van 0,21% (gevormd op 3 mei 2019) en iets verder weg naar 0,40%.

ING op cruciale steun

ING heeft de cruciale steun rond de bodem van 23 september 2011 bereikt. Het diepste punt lag indertijd op €4,21.

In de afgelopen dagen lagen de lows tussen €4,22 en €4,26. Een herstel vanaf deze sterke steun is waarschijnlijk. ING komt de eerstvolgende top pas tegen rond €10,91 (van 12 februari).

Aannemelijk is dat de tussentijdse verkoopdruk rond de bodems van juni 2016 (€8,30) en augustus 2019 (€8,19) de markt inkomt. Desalniettemin is sprake van een stevig potentieel voor wie een gokje aandurft.