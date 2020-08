Twintigers pakken weer leidende positie Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Categorie: Overig

Waar regelmatig de ouderen bovenaan staan, doet nu de jongere garde goede zaken in de Turbocompetitie. Deelnemers tussen de 25 en 30 jaar behalen gemiddeld het hoogste rendement (+5,6%). Op nummer 2 staat de categorie 30 – 35 (+2,5%), daarachter volgen de tieners (15 – 20) met een zeer bescheiden plusje van 0,2%. Alle andere leeftijdsklassen staan in de min. Friezen onderaan Net als vorige maand schrijven deelnemers uit alle provincies rode cijfers. Friezen maken het dit keer het bontst, met een min van 10,3%. Verder valt op dat, wanneer we kijken naar het merk auto’s, alleen Tesla-rijders een positief resultaat behalen: bijna 7%. De eigenaren van alle andere automerken staan in de min. Dames blijven achter Last but not least: hoe presteren de dames en de heren? Mannen doen het nog steeds beter dan vrouwen. Ze staan 6,3% in de min, tegenover een min van ruim 10% bij de vrouwen. Maandwinnaar juli Over de maand juli heeft de heer Smit onder spelnaam verslagenbelegger het hoogste rendement behaald: maar liefst 309%! Met deze knappe prestatie wint hij een iPad. Gefeliciteerd! Ook maandelijks kans maken op een iPad? Doe dan vandaag nog mee met de Turbocompetitie!

