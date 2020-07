TA: Matte beursomzetten

De fut op de Nederlandse beurs is er een beetje uit. Nadat het patroon met hogere koersbodems werd gebroken, is de opwaartse fase beëindigd. Aan de zijlijn blijven er nog steeds tal onzekerheden, waar de markten last van hebben.

Beleggers proberen in te schatten hoe de verhoudingen tussen de VS en China zich ontwikkelen, nu er ook op het diplomatieke vlak van alles kan escaleren. Alsof het niet genoeg is wordt de stemming nu ook gedrukt door nieuwe uitbraken van het coronavirus in tal van Europese landen.

Zijwaarts verloop AEX

Technisch zit de Nederlandse beurs nog steeds in het scenario van tijdelijke winstnemingen. Daarbij fungeert de oude weerstandszone tussen 528 en 530 als ultieme nieuwe steun. Zolang de koers hierboven blijft, oogt het technische beeld redelijk. Vooralsnog is het technische plaatje neutraal, met een zijwaarts koersverloop grofweg tussen 528,68 en 589,40 (bodem van 3 februari, die nu als weerstand kan fungeren).

Een probleemgebied is de gap van eind vorige week, op de grafiek afgebakend met het rode cirkeltje. Omdat dit 'koersgat' tijdens het breken van de rising wedge is gevormd, ligt hier mogelijk wat aanbod te wachten.

Vlak omzetprofiel

Ondanks de recente dip van de AEX wijst het omzetprofiel van de Nederlandse beurs niet op overdadige winstnemingen. In het beste geval stagneert de moneyflow-indicator van de Nederlandse beurs, na eerder forse stijgingen.

Dit geeft aan dat de instroom van kapitaal tot stilstand is gekomen, maar nog niet dat er al sprake is van de uitstroom van vers kapitaal.

Het betekent ook dat de meest recente koersdalingen niet door hoge omzetten zijn begeleid.

Vooralsnog kunnen we vaststellen dat sprake is van slechts milde winstnemingen. De in- en uitstroom van geld op de beurs zijn in het slechtste geval in evenwicht gekomen.