TA: AEX zet uptrend onder druk

Volg het nieuws en je zal waarschijnlijk wel begrjipen waarom een correctie op zijn plaats is. Teveel besmettingen en doden. overheden zijn plannen aan het bedenken om een tweede golf te voorkomen. De vraag is alleen gaat dat lukken, zo niet stort de hele economie in.



Deze instorting is niet door een centrale bank + overheden te redden. Deze economie mogen wij met zn allen (de mensheid) redden. Gezien het egoisme van de USA, mogen wij weinig verwachten. Europa heeft bewezen elkaar te steunen... De vraag is of gierig Nederland meedraait met Europa of het Amerikaanse gedrag zal vasthouden.



Ik ben in inderdaad geval benieuwd hoe de beurs reageert op het oplopend aantal besmettingen + doden + nieuwe maatregelen overheid.