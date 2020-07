TA: Toch geen uitbraak

PietKeizer schreef op 22 juli 2020 05:50:





[...]



1. ff serieuze vraag ren, geen dolletje dus. geen conclusies dus in t 1e uur, maar noodzakelijkerwijs pas bij dagsluiting?



2. en als de koers n groot deel vd dag onder die wig bivakkeert en in de slotveiling pal op de ondergrens teruggezet wordt?

als dat 'met opzet' 0,1% eronder blijkt wat vinden we er dan van. 1 dag is toch niet doorslaggevend?





1. Conclusies trek je op basis van de tijdseenheid die je kiest in de grafiek. Dus ja, in een daggrafiek kun je pas op slotbasis bepalen wat het resultaat van de dagcandle is.



2. Op of net onder de grens sluiten geeft teveel onzekerheid op dagbasis. Inzoomend op uur- en soms zelfs kwartierbasis kan dan toch regelmatig laten zien wat de koers wil gaan doen gelet op de patronen en het gedrag van die kortere grafieken intraday. Heeft die koers bijvoorbeeld een groot deel van de dag onder de steun van de wig gebivakkeerd en hoe ver eronder zijn we al geweest op het laagste punt?



Maar een wig is eerst en vooral een patroon waarbij de koers, wanneer hij er onderuit valt, snel achtereenvolgende dalende candles moet laten zien om het karakter van een wig weer te geven.



Zag van het weekend een video waarin het duidelijk verwoord werd: met TA dien je conclusies te trekken over het toekomstig koersverloop op basis van onvolledige informatie. Er zal nooit een moment komen waarop je 100% zeker weet wat die koers gaat doen. Een voor jou in de geestelijke gezondheidszorg bekende situatie, en die levenservaring en houding kun je dan ook meenemen in je handelsbeslissingen.



Hoop dat dit antwoord serieus genoeg was.