Dinsdagavond hield de Stichting Administratiekantoor Rabobank Certificaten, kortweg STAK, haar jaarlijkse vergadering. Die onine vergadering werd gevolgd door 214 participanten, waaronder uiteraard IEX in Actie.

Samenvattend kunnen we de volgende conclusies trekken:

Het STAK-bestuur schaart zich achter het Rabo-besluit

Rabobank moest zich aan de ECB-'aanbeveling' onderwerpen van De Nederlandsche Bank

Rabobank staat er goed genoeg voor om de vergoedingen te kunnen betalen

Rabobank mag geen uitspraak doen of het na het aflopen van de aanbeveling alsnog tot betaling mag overgaan

De vergadering was vanwege de coronamaatregelen virtueel en rechtstreeks communiceren was daardoor niet mogelijk: vragen dienden vooraf te worden ingestuurd. Tijdens de meeting konden deelnemers nog aanvulende vragen insturen die eerst door een moderator bekeken werden en vervolgens meteen beantwoord werden dan wel doorgestuurd werden naar de presentator.

Uiteindelijk besliste deze presentator, de voorzitter van de STAK, de heer Van Dijk, dat deze vragen niet meer aan bod zouden komen maar later schriftelijk beantwoord zouden worden en bij de notulen zouden worden gevoegd.

STAK-bestuur achter maatregel

Het STAK-bestuur zelf schaarde zich overigens, niet verrassend, op basis van een "eigen analyse", achter het Rabobankbesluit. Volgens het bestuur is het besluit tot stand gekomen na zorgvuldige afweging van de belangen van alle stakeholders, óók de certificaathouders.

In het STAK-bestuur zitten vijf bestuurders: drie bestuurders A, en twee bestuurders B. Bestuurders A worden benoemd en ontslagen door het bestuur van de stichting zelf, onder goedkeuring van de raad van commissarissen van Rabobank Nederland. Bestuurders B worden benoemd en ontslagen door Rabobank Nederland. Beide bestuurders B zijn werkzaam bij de Rabobank.

Het moest van DNB

De meest verrassende conclusie die we konden trekken was wel dat cfo Bas Brouwers meerdere malen aangaf dat Rabobank eigenlijk weinig keus had om zich wel of niet achter het dividendadvies van de ECB te scharen.

In de communicatie met de toezichthouder werd al snel duidelijk dat deze verwachtte dat álle systeembanken, dus ook Rabobank, hieraan mee zouden doen. Dit is in tegenstelling tot eerdere uitspraken van de Rabobank, waarin Wiebe Draijer duidelijk aangaf dat het een beslissing van de Rabobank zélf is geweest.

Op een van de eerste vragen van IEX daarover draaide Rabo min of meer om de hete brij heen:

Uw vraag 3: Heeft Rabobank van ECB of DNB een directe instructie gekregen om geen vergoeding te betalen op de 6,5% Rabobank Certificaten? Zo ja, a. van welke datum is deze instructie? b. kunt u een afschrift van een instructie overleggen en/of publiceren?

Rabobank heeft met het besluit gehoor gegeven aan de indringende oproep van de ECB, die erop neerkomt om, vanwege de Covid-19 pandemie, tijdelijk geen vergoedingen aan verschaffers van kernkapitaal uit te keren. Daarbij geldt dat de ECB van banken verwacht dat zij deze aanbeveling opvolgen. Als gezegd heeft DNB de oproep van de ECB herhaald.

Rabobank heeft de volledige discretionaire bevoegdheid om te beslissen de beoogde vergoeding volgens het vergoedingenbeleid, een hogere, lagere of geen enkele vergoeding op de Rabobank Certificaten te betalen. Het al dan niet betalen van vergoedingen op de Rabobank Certificaten, de hoogte daarvan en de betaaldatum daarvan zijn beslissingen van de raad van bestuur van Rabobank (zoals bepaald in het Participatiereglement).

Lees ook: Onbevredigende antwoorden van de Rabobank

Naar nu blijkt uit de woorden van de financieel directeur Bas Brouwers blijkt dat het dus eigenlijk helemaal geen beslissing is geweest van de Rabobankdirectie, maar een opgelegde eis was van DNB.

Waarom protesteerde Rabobank niet?

Een vraag die dan nog onbeantwoord bleef is waarom Rabobank niet tegen deze eis in het geweer is gekomen. Wij vinden dat de vergoedingen op de certificaten namelijk helemaal niet als dividend kwalificeren, maar als rente, want:

Een koper betaalt opgebouwde rente

De hoogte van de uitkering is niet winstafhankelijk

Certificaathouders profiteren niet recht evenredig mee bij een hogere winst

De notering is als die van een obligatie, in percentages (in beleggingsoverzichten staan ze ook als obligatie weergegeven)

De redenatie van de ECB om álle banken op te roepen tot het passeren van het dividend en geen eigen aandelen in te kopen is tweeledig: De verlaging van de kapitaaleisen mag niet worden aangewend om aandeelhouders te plezieren door middel van extra dividend of eigen aandeleninkoop. Daarnaast wil ECB niet dat de minder kapitaalkrachtige banken van Europa gestigmatiseerd worden als zij als enige wel het dividend passeren en de sterkere banken niet.

Rabobank kán het wel betalen

Volgens Brouwers zit Rabo in het bakje van de relatief sterkere banken, maar hij verwacht dit jaar wel dat de verliezen op leningen kunnen oplopen tot boven €2 miljard. (Vorig jaar: €1 mrd).

Door de lagere kapitaaleisen van de toezichthouder is de CET1-ratio gestegen van 16,3% naar 16,7%. De minimale eis van de toezichthouder is verlaagd van 11,8% naar 10%. Rabo’s interne doelstelling is om boven de 14% te blijven.

Alsnog betaling na afloop van maatregel

Kan de Rabobank na afloop van de ECB-aanbeveling alsnog overgaan tot uitbetaling van de rentes? Omdat het gaat om een vergoeding over kernkapitaal mag Rabobank daar vóóraf niets over zeggen, zo maakte Brouwers duidelijk.

Het besluit tot uitbetaling moet op het moment zelf getoetst worden aan de kapitaaleisen waarbij vooraf gedane uitspraken of toezeggingen onbedoeld druk op dat besluit zouden kunnen leggen. Mocht de Rabobank toch zulke beloftes of hints verstrekken, dan loopt de bank het risico dat de certificaten hun status van eigen vermogensinstrument verliezen.

Onze mening daarover is duidelijk: gezien de kapitaalspositie van de bank is het niet voor te stellen dat Rabobank NIET tot betaling overgaat later dit jaar of begin volgend jaar, mocht de maatregel verlengd gaan worden. Ook hier willen we graag verder over spreken met de Rabobank.

Hoe nu verder?

IEX zal binnenkort met de Rabo-directie om tafel gaan zitten om verdere antwoorden te krijgen op een aantal prangende vragen. Onze inzet blijft onverminderd dat Rabobank alsnog overgaat tot uitbetaling van de rentevergoedingen op de certificaten.

Aanvullende vragen die we graag beantwoord willen zien zijn onder andere: